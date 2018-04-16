Установка верстки на WP + Woocommerce

Есть верстка под интернет магазин (верстал я сам, но интегрировать не успеваю физически), которую необходимо установить на Wordpress + WooCommerce.

Сайт необходимо сдать под ключ, буду проверять вместе с заказчиком и быть готовым исправлять недочеты в рамках бюджета (естественно, если какие-то глобальные отхождения от макета, то обсуждается отдельно). В случае, если каких-то вещей не хватает по верстке и дизайну - я уточняю у дизайнера и доверстаю, т.е. вся верстка на мне. Жесткой привязки к макету нет, т.е. если функцинал немного отличается от того, что представлено в дизайне - можно подстраивать под возможности движка.

Верстку личного кабинета и этапов оформления заказов делал на основе верстки, представленной в шаблоне от Woocommerce, поэтому изменения по коду минимальны.

WP, Woocommerce установлены, немного вещей по части интеграции уже сделано.

Оплата в рублях, бюджет 15 тысяч.

В ответе напишите "katerinastore", чтобы понимал, что отклик не автоматический

Оплата поэтапная, либо через гарант