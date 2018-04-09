Магазин на Prestashop

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки197 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть уже существующий сайт по продажи мебели на заказ (шкафы, полки и тп)

Нужно переделать его превратив в магазин на Prestashop.

Присылайте ссылки на рабочие проекты с Prestashop, буду работать со специалистом у кого достаточный опытработы. Детали и ТЗ в личку

Prestashop
6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад