Необходимо натянуть HTML верстку на движок под интернет магазин, CMS на ваш выбор. Верстка готова, ссылки ниже. ТЗ в приложении. Все функции необходимо реализовать в точности как описанно в ТЗ. Верстка: http://igorello.com.ua/shop/index.html http://igorello.com.ua/shop/product.html http://igorello.com.ua/shop/cart.html В заявке просьба указывать название CMS. А так ...
Разработка интернет-магазина на платформе Битриск (фронт + бэк)
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Разработка интернет-магазина на платформе Битриск (Bitrix) (фронтэнд + бэкэнд).
Версия Битрикс - "Малый бизнес". Лицензия приобретена. Хостинг предоставляется.
- Адаптивная верстка. Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024), смартфон (320).
http://telegra.ph/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06
http://telegra.ph/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06
http://telegra.ph/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06
- Доставка. Интеграция со СДЭК.
- Платежная система. Интеграция с платежной системой Сбербанк.
- Весь товар загружается из 1С. Реализации выгружаются в 1С (двусторонний обмен). Интеграция с доработанной версией 1С:Управление торговлей 8.3 . С нашей стороны есть программист 1С. Для настройки интеграции предоставляется доступ в копию базы. После того, как на копии все заработает, изменения переносятся на живую базу.
Подробное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1hSE9uK0FQrJuAQFFW5qKXXE-WGgOzqkQ_WlQ9A5fpwA/edit?usp=sharing
Преимущества проекта:
- Отсутствует какой-либо сложный функционал по типу сравнения товаров по характеристикам
- Наличие программиста 1С с нашей стороны
- Интеграция распространенных сервисов доставки и оплаты с хорошей поддержкой
- Перспектива технической поддержки проекта с фиксированной помесячной оплатой (отметьте в заявке, если это вам интересно)
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