Необходимо натянуть HTML верстку на движок под интернет магазин, CMS на ваш выбор. Верстка готова, ссылки ниже. ТЗ в приложении. Все функции необходимо реализовать в точности как описанно в ТЗ. Верстка: http://igorello.com.ua/shop/index.html http://igorello.com.ua/shop/product.html http://igorello.com.ua/shop/cart.html В заявке просьба указывать название CMS. А так ...
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Здравствуйте, нужно надеть новый шаблон на http://otpugivateli.com/ , шаблон адаптивный, будет куплен нами. Сохранить урлы и страницы тегов.
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