Сделать XLS файл для загрузки товаров в интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Нужно сделать XLS файл 

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Опыт в создании

6 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад