fanya73

Александр fanya73

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$46
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
2 балла
6 лет назад
Правки сайта Битрикс
1. Отказался работать через безопасную сделку. 2. Не четкое ТЗ, обговорили в телеграме все нюансы, при приемке работ придумывает новые работы, якобы правки. 3. Затягивает с оплатой, ссылаясь на правки которые сам придумывает (или заказчик). НЕ ЗАПЛАТИЛ! 4. Посредник. 5. Кормит обещаниями работы по другим сайтам. Крайне не рекомендую связываться, либо работать по предоплате.
klogachev
Кузьма 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$46
10 баллов
6 лет назад
Срочная верстка и натяжка на Битрикс
Понятное задание. Всегда на связи. Приятно общаться. Своевременная оплата.
Отличный исполнитель Все быстро и по делу
Ответный отзыв
9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
7 баллов
6 лет назад
Наполнить интернет магазин товарами. Срочно!
Жду оплату...
Отличный исполнитель. На нашей стороне возникли проблемы с оплатой - отнесся с пониманием.
Ответный отзыв
Daniel-Tkachenko
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта и натяжка на WP
WordPress
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Ответный отзыв
alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Верстка 4 страниц интернет-магазина
Своевременная оплата. Рекомендую!
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Ответный отзыв
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