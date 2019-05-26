У нас есть вот такой заказ товара под размер http://eshop-ksp.ru/outsize-component/metallocherepitsa/metallocherepitsa-dzhoker-on-0-4-0-45mm/ Сейчас заявка с этой страницы отправляется на почту А нам нужно чтобы выбранный товар добавлялся в корзину с рассчитанной стоимостью ...