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Нужно выполнить правки на сайте на Битрикс - Не работает список городов. - поставить модуль GEO - Поставить форму заявки - исправить расположение блоков на странице товаров - добавить раздел ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
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Есть сайт на Битрикс Нужно добавить возможность просмотра интерьера на 360 градусов 360 панораму делаем на https://ggnome.com/pano2vr Цена срок?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить интеграцию с сайта на Битрикс Стандарт и 1С Товары должны полностью синхронизироватся с 1Ской. Можно ли сделать чтобы сайт наполнился сразу с 1С??? Стоимость срок? ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт https://stom.bit-ecommerce.ru Есть доступ в админ панель Нужно скопировать на другой домен 1 в 1 Цена срок?Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть шаблон - https://xstore.8theme.com/demos/burger/ Нужно установить и заменить логотипы + название разделов на русский - наполнить тестово 1 товар в 1 категории. WooCommerce Цена сроки?Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Это не интернет -магазин - только каталог товаров с фильтром Нужно сверстать адаптивно и натянуть на Битрикс Стандарт Срок и стоимостьHTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
У нас есть вот такой заказ товара под размер http://eshop-ksp.ru/outsize-component/metallocherepitsa/metallocherepitsa-dzhoker-on-0-4-0-45mm/ Сейчас заявка с этой страницы отправляется на почту А нам нужно чтобы выбранный товар добавлялся в корзину с рассчитанной стоимостью ...Закрыт6 лет назад
Нужно скопировать сайт - http://kl-demo.internet-client.ru 1 в 1 Другой логотип и телефон Цена срок? Желательно на Битрикс или WPHTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть Интернет Магазин http://klukva.tw1.ru Битрикс Нужно наполнить товарами вот от сюда - https://kampy.ru - адвантшоп Возможность выгрузки -загрузки??? Стоимость и сроки?Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
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- $100
Нужно адаптивно сверстать страницы интернет магазина Макеты в приложении от вас срок и стоимостьHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт https://studia-nsi.ru Нужно подключить передачу заказов в облачную Битрикс24 Цена? Срок?Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Установить CRM Битрикс Корпоративный портал Сделать сбор данных с 2 сайтов в CRM Синхронизировать счета с 1С 1С предприятие 8.3 (8.3.12.1567) ...Закрыт6 лет назад