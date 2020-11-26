О СЕБЕ
Золотой партнер компании 1С-Битрикс
Высшее техническое образование
НАВЫКИ
Документация: Написание технического задания по стандартам ISO/IEC/IEEE 90003:2018
Прототипирование: Создание интерактивного прототипа сайта в Axure, Principle
Верстка: Gulp / HTML5 (Pug) / CSS3 (SASS/LESS) / Bootstrap / Jquery / Pixel perfect / Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone) / Flexbox / Адаптивная верстка
Программирование: PHP / JavaScript / C++ / C#
Базы данных: Mysql / Mysqli
Управление проектами: Trello / Битрикс24
Интеграции: REST, SOAP, вебхуки
Написание компонентов и модулей для CMS 1С-Битрикс
Интеграция с 1С
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Пунктуальность: Планирую реальные сроки разработки и соблюдаю их
Культура кода: Пишу понятный документированный код, который легко развивать и поддерживать
Высокая квалификация: Берусь за сложные проекты. На интересные для меня работы делаю скидку до 50%
СХЕМА РАБОТЫ
Предоплата 100% --- Выполнение работ --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Закрывающие документы с использованием ЭДО или e-mail
ОПЛАТА
ИП (УСН) / Сбербанк / Яндекс деньги / WebMoney (WMZ, WMR) / Тинькофф / Qiwi Wallet
БОНУСЫ
Скидки на любых хостинг-провайдеров
Скидки при покупке и продлении лицензий 1С-Битрикс
КОНТАКТЫ
Skype: ilya_made_in_volzhsky
Email: [email protected]
Телеграмм: Написать
Weblancer: Написать
График работы: с 9 до 18 GMT+4, выходные: суббота, воскресенье
Офис: г. Волгоград, Глазкова 2, цок. этаж, оф. 1
На связи: 24/7
Портфолио
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