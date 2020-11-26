dimitrenko

Илья dimitrenko

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработка, техническая поддержка, продвижение сайтов на CMS 1С-Битрикс

О СЕБЕ

Разработчик 1С-Битрикс

Золотой партнер компании 1С-Битрикс

Высшее техническое образование

НАВЫКИ

Документация: Написание технического задания по стандартам ISO/IEC/IEEE 90003:2018

Прототипирование: Создание интерактивного прототипа сайта в Axure, Principle

Верстка: Gulp / HTML5 (Pug) / CSS3 (SASS/LESS) / Bootstrap / Jquery / Pixel perfect / Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone) / Flexbox / Адаптивная верстка

Программирование: PHP / JavaScript / C++ / C#

Базы данных: Mysql / Mysqli

Управление проектами: Trello / Битрикс24

Интеграции: REST, SOAP, вебхуки

Написание компонентов и модулей для CMS 1С-Битрикс

Интеграция с 1С

Композитный сайт

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Пунктуальность: Планирую реальные сроки разработки и соблюдаю их

Культура кода: Пишу понятный документированный код, который легко развивать и поддерживать

Высокая квалификация: Берусь за сложные проекты. На интересные для меня работы делаю скидку до 50%

СХЕМА РАБОТЫ

Предоплата 100% --- Выполнение работ --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Закрывающие документы с использованием ЭДО или e-mail

ОПЛАТА

ИП (УСН) / Сбербанк / Яндекс деньги / WebMoney (WMZ, WMR) / Тинькофф / Qiwi Wallet

БОНУСЫ

Скидки на любых хостинг-провайдеров

Скидки при покупке и продлении лицензий 1С-Битрикс

КОНТАКТЫ

Skype: ilya_made_in_volzhsky

Email: [email protected]

Телеграмм: Написать

Weblancer: Написать

График работы: с 9 до 18 GMT+4, выходные: суббота, воскресенье

Офис: г. Волгоград, Глазкова 2, цок. этаж, оф. 1

На связи: 24/7

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Отзывы заказчиков

Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо доработать фид выгрузки в яндекс маркет.
Работа выполнена отлично. Всё сделано по ТЗ и в срок, рекомендую!
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Правки по вёрстке Битрикс
Все было сделано качественно и быстро, а главное в срок. Замечаний не было, в процессе работы выполнял мои правки, которые возникли дополнительно. Рекомендую исполнителя
Оплата в срок, чётка постановка задач. Рекомендую.
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Добавить инфоблок Битрикс
Спасибо Илье! Решил муторную задачу на неудобном сайте. Рекомендую как ответственного специалиста и приятного собеседника.
Доволен сотрудничеством. С Александрой комфортно работать, рекомендую.
Ответный отзыв
elemir
Елена 
57 лет
18 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$48
10 баллов
4 года назад
Небольшая правка сайта на Битрикс.
Все сделано очень хорошо и быстро. Спасибо!
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Rorshach
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$97
10 баллов
4 года назад
Сверстать / переработать страницу
Всё отлично, работу сделали точно в срок и по ТЗ. Могу рекомендовать Илью как хорошего специалиста в работе с 1С Битрикс. Предварительно тщательно оценивает задачу и делает.
Спасибо за сотрудничество! По любым вопросам и работам на 1С-Битрикс обращайтесь: Телеграмм @ilyadimitrenko Skype ilya_made_in_volzhsky Мой сайт https://dimitrenko-studio.ru/
Ответный отзыв
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