Правки по вёрстке Битрикс

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок634 просмотра

Требуется опытный верстальщик/программист для внесения правок по шаблону на Битрикс.

От вас стоимость и сроки. Рассматриваем и дальнейшее сотрудничество.

Правки:

1. На странице http://test.vashpatent.ru/ необходимо убрать пробел в слайдере https://prnt.sc/1312w89

2. На странице http://test.vashpatent.ru/sudebnaya-praktika/ необходимо переписать стили левого меню https://prnt.sc/1312yey и привести его к виду, как на странице http://test.vashpatent.ru/info/ https://prnt.sc/13130kv

3. На странице http://test.vashpatent.ru/sudebnaya-praktika/ необходимо картинку растянуть в ширину экрана https://prnt.sc/131338m

4 года назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Все было сделано качественно и быстро, а главное в срок. Замечаний не было, в процессе работы выполнял мои правки, которые возникли дополнительно. Рекомендую исполнителя
Оплата в срок, чётка постановка задач. Рекомендую.

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