Редизайн сайта. Требуется WP- программист, чтобы подкоректировать функционал и натянуть новый HTML-шаблон сайта https://medconsulting-center.de/ на WordPress. Изменение по функционалу достаточно существеенные (например нужно добавить каталог, добавить пару страниц на основной сайт, подкорректировать в ...
Правки по вёрстке Битрикс
Требуется опытный верстальщик/программист для внесения правок по шаблону на Битрикс.
От вас стоимость и сроки. Рассматриваем и дальнейшее сотрудничество.
Правки:
1. На странице http://test.vashpatent.ru/ необходимо убрать пробел в слайдере https://prnt.sc/1312w89
2. На странице http://test.vashpatent.ru/sudebnaya-praktika/ необходимо переписать стили левого меню https://prnt.sc/1312yey и привести его к виду, как на странице http://test.vashpatent.ru/info/ https://prnt.sc/13130kv
3. На странице http://test.vashpatent.ru/sudebnaya-praktika/ необходимо картинку растянуть в ширину экрана https://prnt.sc/131338m
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт4 года назад
Сайт на WP похоже был заражен вирусом-вымогателем. БД цела, контент цел. Необходимо "вылечить" сайт или найти и удалить вредоносный скрипт, или полной переустановкой WP. Сайт: http://mamatsiluvala.com.ua/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Есть сайт, сделанный на Wordpress с применением плагина Element. Сейчас скорость загрузки главной страницы сайта на мобильных устройствах очень маленькая (около 10% по Google PageSpeed). Проверка на gtmetrix тоже не очень радостная Нужно ...Закрыт4 года назад
Нужно сделать процесс покупки таким образом Человек делает заказа, оформляет его, но не оплачивается, заказ переходит в статус ожидание оплаты, после менеджер его редактирует, далее он отправляет клиенту на почту письмо со ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Предлагайте пути решения. А так же , за сколько реализуете проект.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $270
АНТИБОТ: 2+2= Добрый день, Разработка сервиса аренды спортивных площадок и организации совместных занятий. Идея – написать сервис, который был бы агрегатором аренды спортивных площадок Вкратце о сервисе: соединение двух сервисов Spotmap (https://spotmap.ru) ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется внести некоторые правки в сайте на wordpress. Тема Jupiter. нужно добавить меню.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно обновить сайт на opencart. Доработать сайт по тз. Обсуждаение и детальное тз вышлю при переписке.Закрыт4 года назад
Требуетс выполнить перенос сайта с wp-engine. Все вроде делали по инструкции но сайт криво отобржается и в админку не зайдешь - редиректит бесконечно. Вобщем нужна помощьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо перенести сайт wordrepss c одного хостинга на другой, а также подключить ssl сертификат (уже куплен).Закрыт4 года назад