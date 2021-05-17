Правки по вёрстке Битрикс

Требуется опытный верстальщик/программист для внесения правок по шаблону на Битрикс.

От вас стоимость и сроки. Рассматриваем и дальнейшее сотрудничество.

Правки:

1. На странице http://test.vashpatent.ru/ необходимо убрать пробел в слайдере https://prnt.sc/1312w89

2. На странице http://test.vashpatent.ru/sudebnaya-praktika/ необходимо переписать стили левого меню https://prnt.sc/1312yey и привести его к виду, как на странице http://test.vashpatent.ru/info/ https://prnt.sc/13130kv

3. На странице http://test.vashpatent.ru/sudebnaya-praktika/ необходимо картинку растянуть в ширину экрана https://prnt.sc/131338m