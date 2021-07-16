Перенести сайт с wp-engine на cpanel

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок1413 просмотров

Требуетс выполнить перенос сайта с wp-engine. Все вроде делали по инструкции но сайт криво отобржается и в админку не зайдешь - редиректит бесконечно. Вобщем нужна помощь

WordPress
4 года назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Работа с Владимиром - только приятные впечатления. Рекомендую.
Спасибо за интересную задачу. Понятное ТЗ и оплачено все в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Виталий
 
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R0bert
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Алексей
 
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