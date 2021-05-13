Сделать правки на сайте WP, согласно ТЗ

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Закрыт3 заявки1515 просмотров

Сайт - https://ionosfera.org/. Для правок будет предоставлена инфо по требованию.

В откликах указывайте цену и необходимое время для работы.

WordPress
4 года назад
PBN_Link
45 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад
Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад