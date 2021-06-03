Подогнать сайт под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок719 просмотров

Добрый день / вечер дорогие исполнители. Есть онлайн арт-ресурс, который написан на чистом HTML и CSS - artspace.tj . Задача состоит в том чтобы подогнать его под Wordpress, чтобы можно было редактировать сайты с админки. Можно даже просто на какой-то готовый шаблон перенести данные. Главное чтобы дизайн был похожим и можно было всё делать с админки вордпресса. Также имеются все переводы на английском, сайт должен быть на 2 языках: русский и английский. Переводы всех текстов уже имеются.

В заявке пожалуйста напишите примерные сроки и примеры работ. Заранее спасибо за потраченное время!

CSSHTMLWordPress
4 года назад
SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

portall
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$180
17 дней
Рекомендую к сотрудничеству, всё было сделано четко!
Редко встречаются такие заказчики: четко поставленная задача, грамотные корректировки задач что называется на лету, оплата как по часам, четко. Рекомендую

Заявки фрилансеров

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