Подогнать сайт под Wordpress

Добрый день / вечер дорогие исполнители. Есть онлайн арт-ресурс, который написан на чистом HTML и CSS - artspace.tj . Задача состоит в том чтобы подогнать его под Wordpress, чтобы можно было редактировать сайты с админки. Можно даже просто на какой-то готовый шаблон перенести данные. Главное чтобы дизайн был похожим и можно было всё делать с админки вордпресса. Также имеются все переводы на английском, сайт должен быть на 2 языках: русский и английский. Переводы всех текстов уже имеются.

В заявке пожалуйста напишите примерные сроки и примеры работ. Заранее спасибо за потраченное время!