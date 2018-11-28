Создание сайтов на Wordpress/Joomla!
займаюся створенням сайтів на CMS Wordpress, Joomla! Створюю як прості сайти так і складні: лендинги, інтернет-магазини (можливо з синхронізацією з 1С), каталоги, корпоративні сайти, соціальні мережі і т.д. - порядний. Працюю оперативно, без вихідних. Повністю відсутня звичка пропадати як у процесі роботи так і після – завжди на зв'язку. Пишіть, телефонуйте, скайп portall.com.ua
Телефон/вайбер/телеграм: +380985920323
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Верстка сайта на CMS Joomla117 просмотров
- Сайт специалиста по бровям, мастер-классы125 просмотров
- Сайт офісного центру.138 просмотров
- Монтаж, продажа, проектирование каминов152 просмотра
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ93 просмотра
- Виготовлення, продаж, встановлення камінів85 просмотров
- Сайт компании234 просмотра
- Интернет-магазин-каталог Autotorba233 просмотра
- Сайт-визитка243 просмотра
- Сайт рекламної агенції з каталогом об'єктів215 просмотров
- Интернет-магазин домофонов211 просмотров
Отзывы заказчиков
$1000
3 балла
4 года назад
Joomla
Спасибо! Получил полезный опыт, как нельзя выбирать специалистов.
$180
8 баллов
4 года назад
CSSHTMLWordPress
Рекомендую к сотрудничеству, всё было сделано четко!
Ответный отзыв
Редко встречаются такие заказчики: четко поставленная задача, грамотные корректировки задач что называется на лету, оплата как по часам, четко. Рекомендую
$78
10 баллов
5 лет назад
Joomla
Большое спасибо Николаю за проделанную работу! Рекомендую как добропорядочного и качественного исполнителяy
Ответный отзыв
Было комфортно и удобно работать, четко поставленные задачи, развернутое ТЗ, всегда на связи для уточнения деталей. Рекомендую
$1
10 баллов
6 лет назад
ElementorWordPress
Всё отлично, работать с человеком комфортно, всё вовремя и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
рекомендую как адекватного закачика
$100
10 баллов
6 лет назад
Joomla
Все сделано грамотно и качественно.
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи, всегда на связи, оперативное обсуждение всех нюансов
Системы управления (CMS)
5 отзывов(-1)
$5/час
от $1от 1 дня
#271
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#135
Интернет-магазины
1 отзыв
$5/час
от $1от 2 дней
#164