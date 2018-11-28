portall

Николай Денисюк portall

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Создание сайтов на Wordpress/Joomla!

займаюся створенням сайтів на CMS Wordpress, Joomla! Створюю як прості сайти так і складні: лендинги, інтернет-магазини (можливо з синхронізацією з 1С), каталоги, корпоративні сайти, соціальні мережі і т.д. - порядний. Працюю оперативно, без вихідних. Повністю відсутня звичка пропадати як у процесі роботи так і після – завжди на зв'язку. Пишіть, телефонуйте, скайп portall.com.ua

Телефон/вайбер/телеграм: +380985920323

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Отзывы заказчиков

amd555
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
3 балла
4 года назад
Обновить Joomla до последней актуальной версии
Joomla
Спасибо! Получил полезный опыт, как нельзя выбирать специалистов.
SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$180
8 баллов
4 года назад
Подогнать сайт под Wordpress
CSSHTMLWordPress
Рекомендую к сотрудничеству, всё было сделано четко!
Редко встречаются такие заказчики: четко поставленная задача, грамотные корректировки задач что называется на лету, оплата как по часам, четко. Рекомендую
Ответный отзыв
bob-kelso
Айрат 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$78
10 баллов
5 лет назад
Сверстать сайт по шаблону Joomla
Joomla
Большое спасибо Николаю за проделанную работу! Рекомендую как добропорядочного и качественного исполнителяy
Было комфортно и удобно работать, четко поставленные задачи, развернутое ТЗ, всегда на связи для уточнения деталей. Рекомендую
Ответный отзыв
FedorV
Федор 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Мультиязычный интернет магазин на вордпресс
ElementorWordPress
Всё отлично, работать с человеком комфортно, всё вовремя и качественно. Рекомендую.
рекомендую как адекватного закачика
Ответный отзыв
jelektro
Юрий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Обновить сайт Joomla 2,5 до последней версии
Joomla
Все сделано грамотно и качественно.
Четко поставленные задачи, всегда на связи, оперативное обсуждение всех нюансов
Ответный отзыв
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Системы управления (CMS)
5 отзывов(-1)
$5/час
от $1от 1 дня
#271
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#135
Интернет-магазины
1 отзыв
$5/час
от $1от 2 дней
#164