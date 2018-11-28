Создание сайтов на Wordpress/Joomla!

займаюся створенням сайтів на CMS Wordpress, Joomla! Створюю як прості сайти так і складні: лендинги, інтернет-магазини (можливо з синхронізацією з 1С), каталоги, корпоративні сайти, соціальні мережі і т.д. - порядний. Працюю оперативно, без вихідних. Повністю відсутня звичка пропадати як у процесі роботи так і після – завжди на зв'язку. Пишіть, телефонуйте, скайп portall.com.ua

Телефон/вайбер/телеграм: +380985920323