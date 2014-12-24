Настроить дизайн магазина на JBZOO

Срочно, т.е. уже сегодня приступить и сделать максимально оперативно следующее: есть магазин, Joomla 2,5+JBZOO, все настроено, надо по эскизам (PSD есть ) настроить дизайн категорий и карточек товаров. Только очень хорошо разбирающемуся в JBZOO, т.к. для неспециалиста потребуется больше времени, а сделать надо недорого и быстро:)

Как мне объяснили - есть еще проблемы в самом шаблоне, но какие- я не вкурсе, сайт получил в таком виде и там скорей всего шаблон самописный.

Писать можно сразу в скайп, если готовы озвучить цену - пишите. Никаких личек и в проект, времени нет.