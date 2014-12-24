Исправить ошибку в атрибутах в joomshoping.

$30
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки109 просмотров
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Здравствуйте!

При добавление атрибута в каждый товар, внутри товара отображается одна и та же фотография.

Подробности лично.

9 лет назад
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)
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