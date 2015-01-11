Нужна доработка Вам Шоп

Всем доброго времени суток!

Нужно доделать или объяснить как работает модуль перерасчета цен на Вам Шопе.

То есть вбиваем цену в евро, она по курсу пересчитывается в рубль, и на сайте отображается в рубле.

От вас сроки и цена.

С уважением Дмитрий