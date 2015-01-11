Нужна доработка Вам Шоп

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки138 просмотров
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Всем доброго времени суток!

Нужно доделать или объяснить как работает модуль перерасчета цен на Вам Шопе.

То есть вбиваем цену в евро, она по курсу пересчитывается в рубль, и на сайте отображается в рубле.

От вас сроки и цена.

С уважением Дмитрий

9 лет назад
Kulya
Кулик 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$32
1 день
Все отлично
ТЗ, оплата, все отлично
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