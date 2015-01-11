Нужна доработка Вам Шоп

Требуется поправить меню на Opencart Подробнее расскажу кандидатам. Сразу пишите скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток!
Нужно доделать или объяснить как работает модуль перерасчета цен на Вам Шопе.
То есть вбиваем цену в евро, она по курсу пересчитывается в рубль, и на сайте отображается в рубле.
От вас сроки и цена.
С уважением Дмитрий
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