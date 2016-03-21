Всем привет! Нужно написать продающие тексты под товарные офферы. От вас цена за 1к символов. С уважением Дмитрий.
Всем доброго времени суток!)
Что я делаю:
- Наполняю сайты контентом в любых админках (Joomla, VamShop, Drupal, Word Press и другие).
- Верстка шаблонов HTML5 + CSS3
Наполняли сайты:
Мебель
Сантехника
Делаю качественно и в срок! Всегда на связи.
- Продающие тексты18 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, нужно сделать lightbox на сайт: crimeanstone.ru Что бы картинки которые в контенте, открывались в немВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен продающий текст на товар для потенции. Нужен человек, который реально профи в этом деле. От вас цена за 1к символов С уважением Дмитрий.Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, нужно вывести поле цена в админке, и что бы оно отображалось в определенном месте на сайте. От вас сроки и цена. С уважением ДмитрийСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем привет! Нужно править цена на сайте по прайсам. От вас примерное количество позиций в день и цена. CMS Битрикс С уважением Дмитрий.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать сайт-каталог, на любом движке кроме Joomla. Сайт идет как прототип, то есть от вас главное расположить блоки, остальное сделаю сам. Прикрепил файл, как примерно должен выглядеть сайт. Делаем сразу на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем привет, нужен директолог для создания рекламной компании для интернет магазина сантехники От вас примеры работ, и какой у вас опыт. Нужны только профи. Конторам просьба не беспокоить. С уважением ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет, нужно написать два текста для рандомизации. Примеры скину исполнителю. Нужен человек с опытом С уважением ДмитрийКопирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем привет! Нужно заполнить 30 акков в ВК по определенной схеме. Обязательное наличие динамического IP ТЗ отправлю после предварительного общения. С уважением Дмитрий.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет, нужно по прайсам проставлять цены на 1000 позиций. От вас цена и примерная скорость работы. С уважением Дмитрий.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно настроить корректный last-modified на Битрикс От вас время и цена. С уважением ДмитрийСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всем привет, нужно составить список популярных игр на пк за последние 5-ть лет. От вас сроки и цены. С уважением ДмитрийНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Нужен копирайтер на ~ 30к символов. Написание текстов по ТЗ. Тех. задание обсужу с выбранным исполнителем. Тематика - сантехника. От вас цена и кол-во знаков в день.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем привет! Нужно написать порядка 50 000 знаков текста. Тематика сантехника, нужны люди которым знакома данная тематика От вас сроки и цена за 1000 знаков ТЗ прикрепляю С уважением Дмитрий.Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет, на сайте после отката, отвалились картинки примерно на 1 000 позиций. Ваша задача состоит в том, что бы залить эти картинки обратно. То есть берем товар у которого нет картинки, вбиваем в яшу ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно дипломную работу на тему: буклет гуманитарно педагогической академии. От вас сроки и цена. С уважением ДмитрийРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ночью пропало 8000 позиций. Нужно узнать куда и как. От вас сроки и цена. С уважением Дмитрий.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно написать шаблон по ТЗ ничего сложного нет, но нужен опытный исполнитель. ТЗ отправлю выбранному исполнителю. В заявке указывайте пожалуйста скайп для связи. С уважением Дмитрий.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всем привет! Нужно ускорить работу интернет-магазина на Битрикс От вас сроки и цены С уважением ДмитрийСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Нужно написать текст на главную на сайт: http://akva-rodos.ru/Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад