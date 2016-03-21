Kulya

Кулик Kulya

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Всем доброго времени суток!)

Что я делаю:

- Наполняю сайты контентом в любых админках (Joomla, VamShop, Drupal, Word Press и другие).

- Верстка шаблонов HTML5 + CSS3

Наполняли сайты:

Мебель

http://ves-interier.com.ua/

http://kidsmebeli.ru/

http://homebeli.ru

Сантехника

http://vann-good.ru

http://sansmail.ru/

Делаю качественно и в срок! Всегда на связи.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайт
Очень приятно было работать с Дмитрием. Четкое ТЗ, быстрая обратная связь, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество)
Отличный исполнитель, пишет тексты просто на УРА. Всем рекомендую, будем еще сотрудничать.
Ответный отзыв
Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
$3400
10 баллов
9 лет назад
Нужно продвинуть сайт
Очень понравилось работать с Дмитрием. Грамотный и приятный в общении заказчик. Рекомендую всем исполнителям!
Все отлично! Очень ответственные ребята.
Ответный отзыв
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Текст на главную
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Спасибо!
Все на высоте, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужно написать текст на главную на сайт о дцп
Дмитрий - отличный заказчик Понравилось работать
Все отлично
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нужен СЕО аудит
Очень понравилось работать с Дмитрием! оплатил работу в срок и в полном объеме. Рекомендую как порядочного заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный исполнитель, очень информативный разбор! Рекомендую!
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