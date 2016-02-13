Здравствуйте, несложная работа, требующая только внимательности и аккуратности. Нужно наполнить описания фильмов, копипастить. Заполняются -название+год -категория (жанр из кинопоиска) -изображение обложки загружается на наш сервер и вставляется в полную новость ...
Залить картинки Битрикс
Всем привет, на сайте после отката, отвалились картинки примерно на 1 000 позиций. Ваша задача состоит в том, что бы залить эти картинки обратно. То есть берем товар у которого нет картинки, вбиваем в яшу или гугл, заливаем картинки на товар и все.
От вас сроки и цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разместить вакансию о поиске сотрудника на 50 бесплатных сайтах в 50 городах РФ. 1 вакансия – 1 город. Список городов предоставлю. Размещаться нужно будет на сайте, который первый по списку в поисковой выдаче ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Битриксе с услугами. В услугах размещен текст. Ниже текста нужно добавить таблицу прайс-лист (взять с сайтов-конкурентов) + подобрать 3 фото. В день необходимо заполнять 15 таких страниц. Пишите стоимость за страницу в ...Завершен9 лет назад
Товары -кондиционеры. Предоставляем только список кондиционеров. Фото к товарам 1шт Тех характеристики 25-27 полей (с офиц сайта или Яндекс Маркета) Описание краткое Описание подробное, с картинками (предоставим список сайтов, откуда брать ...Завершен9 лет назад
Срочно. Необходимо наполнить товарами интернет-магазин 500-700 позиций. Всё очень просто. Фото товаров есть, описание есть на половину товаров, остальное легко найти в сети (копипаст). Перед вставкой картинки, её нужно уменьшить, обрезать (Паинта ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен автор (предпочтительно девушка) на постоянку в ближайшей перспективе, на 2-4 месяца думаю точно (план около 300 статей по 3-7к символов). Пока только написание статей (35 рублей за 1к без пробелов), ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется человек для постинга на форумах дачной тематики оплата договорнаяНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задание очень простой но не хочу тратить на него своё время. Задача след. надо найти домен от умирающего либо вымерено интернет магазина.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Ищу специалиста для постинга в VK, FB, OK, Instagram и Twitter. Будет использоваться кросс-постинг, т.е. рассылка 1 поста будет осуществляться единовременно по всем соц.сетям. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $11
Необходимо на этой странице goo.gl/ivoKz3 равномерно в течении оставить: - 150 лайков - 25 комментариевЗавершен9 лет назад