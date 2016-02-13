Залить картинки Битрикс

Всем привет, на сайте после отката, отвалились картинки примерно на 1 000 позиций. Ваша задача состоит в том, что бы залить эти картинки обратно. То есть берем товар у которого нет картинки, вбиваем в яшу или гугл, заливаем картинки на товар и все.

От вас сроки и цены.