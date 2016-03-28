Наполнение сайта на битрикс.

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Завершен17 заявок217 просмотров

Есть сайт на Битриксе с услугами. В услугах размещен текст. Ниже текста нужно добавить таблицу прайс-лист (взять с сайтов-конкурентов) + подобрать 3 фото. В день необходимо заполнять 15 таких страниц. Пишите стоимость за страницу в рублях.

Оплата производится 2 раза в месяц. Работа на постоянной основе.

9 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ANTON767676
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$3
3 дня
Очень ответственный и коммуникабельный исполнитель. Правки всегда делает, если они нужны, работой довольна. Рекомендую
Отличный заказчик! Предоплата и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ANTON767676
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад