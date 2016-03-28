Наполнение сайта на битрикс.

Есть сайт на Битриксе с услугами. В услугах размещен текст. Ниже текста нужно добавить таблицу прайс-лист (взять с сайтов-конкурентов) + подобрать 3 фото. В день необходимо заполнять 15 таких страниц. Пишите стоимость за страницу в рублях.

Оплата производится 2 раза в месяц. Работа на постоянной основе.