Постинг (разместить обзор игры на открытых площадках в интернете)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок209 просмотров

Нужно разместить обзор браузерной игры на различныхплощадках в интернете.

Площадки подбираете сами (игровые форумы, рейтинги и тд)

Обзор предоставляем мы. Он состоит из текста (около 5000 символов),картинок и ссылки на игру).

Оплата Яндекс.Деньги или на моб телефон после предоставления скриншотов на размещенный обзор.

9 лет назад
soda13
Дарья 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров