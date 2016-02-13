Постинг (разместить обзор игры на открытых площадках в интернете)

Нужно разместить обзор браузерной игры на различныхплощадках в интернете.

Площадки подбираете сами (игровые форумы, рейтинги и тд)

Обзор предоставляем мы. Он состоит из текста (около 5000 символов),картинок и ссылки на игру).

Оплата Яндекс.Деньги или на моб телефон после предоставления скриншотов на размещенный обзор.