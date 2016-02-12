Наполнение и-магазина на WP, 100-120 страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок173 просмотра

Добрый день, друзья!

Нужно наполнить, пример ginonet.org.

Пишите стоимость за страницу и сроки. Условия сотрудничества.

Ребята без отзывов не беспокойте, без обид, но нужны люди на опыте.

Все предложения сюда. Не в скайп и не в лючку. Сюда.

С уважением, Ильяс.

WordPress
9 лет назад
gamidovfl
Ильяс 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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