Наполнение и-магазина на WP, 100-120 страниц.

Добрый день, друзья!

Нужно наполнить, пример ginonet.org.

Пишите стоимость за страницу и сроки. Условия сотрудничества.

Ребята без отзывов не беспокойте, без обид, но нужны люди на опыте.

Все предложения сюда. Не в скайп и не в лючку. Сюда.

С уважением, Ильяс.