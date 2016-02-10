Требуется размещать посты в тематических форумах и площадках. Работа только и исключительно руками, каждый пост должен быть уникальным. Образец текста, тематику форумов и список городов для размещения предоставлю. Указываем в заявке производительность ...
Спарсить каталог сайта
Необходимо спарсить __etm.ru/cat/products.html#!class-code=10 каталог и его структуру, вместе с его товарами (без фото) и их описаниями и ценами на сайт с магазином WooCommerce. В товарах нужно спарсить вот эти данные http://prntscr.com/a1tf4d и если нажать на их кнопку http://prntscr.com/a1tfjr то выделенные блоки из полного описания товара http://prntscr.com/a1tff3
Интересует цена и сроки
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