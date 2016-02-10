Спарсить каталог сайта

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Закрыт2 заявки172 просмотра

Необходимо спарсить   __etm.ru/cat/products.html#!class-code=10  каталог и его структуру, вместе с его товарами (без фото) и их описаниями и ценами на сайт с магазином WooCommerce. В товарах нужно спарсить вот эти данные http://prntscr.com/a1tf4d и если нажать на их кнопку http://prntscr.com/a1tfjr то выделенные блоки из полного описания товара http://prntscr.com/a1tff3

Интересует цена и сроки

WooCommerce
9 лет назад
okludator
Максим 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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