Требуется размещать посты в тематических форумах и площадках. Работа только и исключительно руками, каждый пост должен быть уникальным. Образец текста, тематику форумов и список городов для размещения предоставлю. Указываем в заявке производительность ...
Наполнение каталога товаров сайта матрасов и кроватей
Сайт matrason.ua-в связи с переездом на новый сайт, перенос всех товаров (около 1500 шт) с дополнительными фото. Описание с действующего сайта. Фото все новое. просьба указать срок и цену добавления 1 поз. Кое где нужно уникальное описание (до 500 символов). Без цен.
Заявки фрилансеров
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