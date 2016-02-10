Необходимо создать карточки товаров по Нержавейке

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки244 просмотра

1. Создаем карточки товара и прописываем title 

2. Необходимо сформировать ТЗ на тексты для карточек товара. 

3. После того, как копирайтер напишет тексты, нужно будет их разместить. 

Время на задачу: 8 часов.   

Стоимость 1 часа – 150р.   

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (cat_admiral) с пометкой Нержавейка – обсудим и я вышлю полное ТЗ.  

Ждем откликов.   

Спасибо за внимание!

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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