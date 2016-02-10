Необходимо создать карточки товаров по Нержавейке

1. Создаем карточки товара и прописываем title

2. Необходимо сформировать ТЗ на тексты для карточек товара.

3. После того, как копирайтер напишет тексты, нужно будет их разместить.

Время на задачу: 8 часов.

Стоимость 1 часа – 150р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (cat_admiral) с пометкой Нержавейка – обсудим и я вышлю полное ТЗ.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!