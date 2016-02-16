Наполнение сайта товаром

Необходимо загрузить в интернет магазин на платформе Magento 100 товаров категории DIY Tools на английском языке.

Информация о загружаемом продукте (будет предоставлена в формате Excel в виде ссылок на источник).

Сбор сведений о продукте с дополнительных ресурсов с целью заполнения "товарных карточек" в панели управления Magento. (изображения товара, описание, спецификация и т.д.).

Все изображения должны быть отредактированы под размер 800х800px и иметь название файла в соответствии с названием продукта.

Подробные инструкции расположены по ссылке:

Видео: https://youtu.be/7wlX1pWUxPs

Слайды с пояснениями: http://www.evernote.com/l/APKmm--vSJ9MBZSYRtf8xFfasrJB4fsr3DM/

(Если слайд плохо отображается - нажать на кнопку снизу "Открыть в отдельном окне")

В основном действия требуют Copy & Paste.

Перед началом работы, будет предложено тестовое задание (загрузка 1 позиции товара).

Требования к кандидатам:

- Ответственность и исполнительность

- Пунктуальность

- Внимание к деталям

- Знание английского (понимание того, что написано)

- Опыт наполнения интернет-магазина товаром

- Базовые знания Photoshop

- Способность загружать минимум 100 позиций в неделю

- Иметь Skype с голосовой связью

- Базовые понятия HTML/CSS

- Умениe работать в редакторе WYSYWIG.

- Пользоваться Google

Остальному научим!

Возможно долго-срочное сотрудничество!

Спасибо за внимание.