Требуется наполнить контентом сайт : http://termopaneli.msk.ru 100 руб/нормочас Только не новички ! Картинки ,тексты , иногда даже фотошоп нужен. Адекватный контентщик , если таковые еще остались ! вордпресс
Наполнение сайта товаром
Необходимо загрузить в интернет магазин на платформе Magento 100 товаров категории DIY Tools на английском языке.
Информация о загружаемом продукте (будет предоставлена в формате Excel в виде ссылок на источник).
Сбор сведений о продукте с дополнительных ресурсов с целью заполнения "товарных карточек" в панели управления Magento. (изображения товара, описание, спецификация и т.д.).
Все изображения должны быть отредактированы под размер 800х800px и иметь название файла в соответствии с названием продукта.
Подробные инструкции расположены по ссылке:
Видео: https://youtu.be/7wlX1pWUxPs
Слайды с пояснениями: http://www.evernote.com/l/APKmm--vSJ9MBZSYRtf8xFfasrJB4fsr3DM/
(Если слайд плохо отображается - нажать на кнопку снизу "Открыть в отдельном окне")
В основном действия требуют Copy & Paste.
Перед началом работы, будет предложено тестовое задание (загрузка 1 позиции товара).
Требования к кандидатам:
- - Ответственность и исполнительность
- - Пунктуальность
- - Внимание к деталям
- - Знание английского (понимание того, что написано)
- - Опыт наполнения интернет-магазина товаром
- - Базовые знания Photoshop
- - Способность загружать минимум 100 позиций в неделю
- - Иметь Skype с голосовой связью
- - Базовые понятия HTML/CSS
- - Умениe работать в редакторе WYSYWIG.
- - Пользоваться Google
Возможно долго-срочное сотрудничество!
Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
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