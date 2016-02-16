Наполнение сайта товаром

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок359 просмотров

Необходимо загрузить в интернет магазин на платформе Magento 100 товаров категории DIY Tools на английском языке.

Информация о загружаемом продукте (будет предоставлена в формате Excel в виде ссылок на источник).

Сбор сведений о продукте с дополнительных ресурсов с целью заполнения "товарных карточек" в панели управления Magento. (изображения товара, описание, спецификация и т.д.).

Все изображения должны быть отредактированы под размер 800х800px и иметь название файла в соответствии с названием продукта.

Подробные инструкции расположены по ссылке:

Видео: https://youtu.be/7wlX1pWUxPs

Слайды с пояснениями: http://www.evernote.com/l/APKmm--vSJ9MBZSYRtf8xFfasrJB4fsr3DM/

(Если слайд плохо отображается  - нажать на кнопку снизу "Открыть в отдельном окне")

В основном действия требуют Copy & Paste.

Перед началом работы, будет предложено тестовое задание (загрузка 1 позиции товара).

Требования к кандидатам:

  • - Ответственность и исполнительность
  • - Пунктуальность
  • - Внимание к деталям
  • - Знание английского (понимание того, что написано)
  • - Опыт наполнения интернет-магазина товаром
  • - Базовые знания Photoshop
  • - Способность загружать минимум 100 позиций в неделю
  • - Иметь Skype с голосовой связью
  • - Базовые понятия HTML/CSS
  • - Умениe работать в редакторе WYSYWIG.
  • - Пользоваться Google
Остальному научим!

Возможно долго-срочное сотрудничество!

Спасибо за внимание.

CSSHTMLMagento
9 лет назад
denioweb
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
30 дней
Константин профессионально и качественно выполнил работу. Раньше указанного срока. Рекомендую!
Грамотно составленное ТЗ. Оплата в срок. Постоянно на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад