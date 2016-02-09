Требуется наполнить контентом сайт : http://termopaneli.msk.ru 100 руб/нормочас Только не новички ! Картинки ,тексты , иногда даже фотошоп нужен. Адекватный контентщик , если таковые еще остались ! вордпресс
Найти все контакты всех Event агенств Москвы и Московской области.
Нужно найти телефоны и адреса почты (@) всех Event агентств, частных организаторов Москвы (без МО)
Всю информацию предоставляете в excel таблице ( сайт, телефон, почта)
Стоимость предлагайте.
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