Найти все контакты всех Event агенств Москвы и Московской области.

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Закрыт5 заявок222 просмотра

Нужно найти телефоны и адреса почты (@) всех Event агентств, частных организаторов Москвы (без МО)

Всю информацию предоставляете в excel таблице ( сайт, телефон, почта)

Стоимость предлагайте.

9 лет назад
Nikitrest
Никита 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров