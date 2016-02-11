Требуется наполнить контентом сайт : http://termopaneli.msk.ru 100 руб/нормочас Только не новички ! Картинки ,тексты , иногда даже фотошоп нужен. Адекватный контентщик , если таковые еще остались ! вордпресс
Нужно 8 картинок для категорий Интернет Магазина
Добрый день, друзья.
Нужно подобрать 8 картинок подходящих к названию категорий интернет магазина: парфюмерия, косметика, уход за кожей и т.д. И подогнать под размер 480х480
Заранее спасибо откликнувшимся.
Выбранный исполнитель
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