Нужно 8 картинок для категорий Интернет Магазина

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок167 просмотров

Добрый день, друзья.

Нужно подобрать 8 картинок подходящих к названию категорий интернет магазина: парфюмерия, косметика, уход за кожей и т.д. И подогнать под размер 480х480

Заранее спасибо откликнувшимся. 

9 лет назад
CoolWater
Мила 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо большое за выполненное задание. С удовольствием воспользуюсь плодами вашего труда в работе.
Приятная, коммуникабельная заказчица. Четкое видение конечного результата. Оплата в срок. Буду рада продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад