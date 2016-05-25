Виктория мгновенно поняла конечную цель задачи, на тестовом задании совместно проверили все нюансы, откорректировали формат итогового результата. Виктория всегда на связи, коммуникабельность на высоте. Но что особенно впечатлило - скорость выполнения работы! Выше всяких похвал! И при этом все было исполнено абсолютно без замечаний! Настоятельно рекомендую!