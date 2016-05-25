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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена исключительно качественно и в оговоренные сроки! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Буду рада продолжению сотрудничества. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
7 лет назад
Виктория очень приятный человек, быстро схватывает суть задачи. Все время на связи. Работу выполнила прекрасно и очень быстро. Обязательно буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Постоянно на связи и готова помочь подсказками. От сотрудничества остались очень положительные эмоции. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
8 лет назад
Виктория мгновенно поняла конечную цель задачи, на тестовом задании совместно проверили все нюансы, откорректировали формат итогового результата. Виктория всегда на связи, коммуникабельность на высоте. Но что особенно впечатлило - скорость выполнения работы! Выше всяких похвал! И при этом все было исполнено абсолютно без замечаний! Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный коммуникабельный заказчик, с четким видением конечного результата. Все время на связи. Моментальная оплата. Всем рекомендую!
$60
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за очередную хорошую работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
С каждым новым заказом у Антона открываются новые положительные стороны. Благодарю за сотрудничество. Всем рекомендую!
$90
10 баллов
8 лет назад
Доволен сотрудничеством с Викторией. Как всегда качественно и в установленные сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Повторное сотрудничество оставило такое же приятное впечатление. Все время на связи и готов подсказать. Побольше бы таких заказчиков! Всем рекомендую!
Наполнение сайтов
30 отзывов
$20/час
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#36
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#89
Картография
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#13
Встраиваемые системы
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#15
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#37
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#65
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#70
Тестирование ПО
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#91
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#97
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#132
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
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