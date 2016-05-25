Viktoriya_moroz

Виктория Мороз Viktoriya_moroz

 
34 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Быстро и качественно наполню контентом Ваш сайт
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Отзывы заказчиков
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Просмотреть 480 товаров в интернет-магазине
Работа выполнена исключительно качественно и в оговоренные сроки! Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Буду рада продолжению сотрудничества. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Наполнение интернет-магазина на Bitrix
Виктория очень приятный человек, быстро схватывает суть задачи. Все время на связи. Работу выполнила прекрасно и очень быстро. Обязательно буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Четкая постановка задачи. Постоянно на связи и готова помочь подсказками. От сотрудничества остались очень положительные эмоции. Всем рекомендую!
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Leser
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Перенос товаров (фото, описание) из VK в ОК
Виктория мгновенно поняла конечную цель задачи, на тестовом задании совместно проверили все нюансы, откорректировали формат итогового результата. Виктория всегда на связи, коммуникабельность на высоте. Но что особенно впечатлило - скорость выполнения работы! Выше всяких похвал! И при этом все было исполнено абсолютно без замечаний! Настоятельно рекомендую!
Приятный коммуникабельный заказчик, с четким видением конечного результата. Все время на связи. Моментальная оплата. Всем рекомендую!
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student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
8 лет назад
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Спасибо за очередную хорошую работу. Рекомендую к сотрудничеству.
С каждым новым заказом у Антона открываются новые положительные стороны. Благодарю за сотрудничество. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Доволен сотрудничеством с Викторией. Как всегда качественно и в установленные сроки. Рекомендую.
Повторное сотрудничество оставило такое же приятное впечатление. Все время на связи и готов подсказать. Побольше бы таких заказчиков! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
30 отзывов
$20/час
от $5от 1 дня
#36
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#89
Картография
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#13
Встраиваемые системы
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#15
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#37
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#65
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#70
Тестирование ПО
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#91
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#97
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#132
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#155
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