student2015

Антон student2015

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX/UI дизайн в короткие сроки

Разработка UX/UI дизайна в короткие сроки.

UX дизайн баннеров в портфолио

UX дизайн сайтов в портфолио

Что такое UX/UI, прямым текстом

UX — это User Experience (дословно: «опыт пользователя»). То есть это то, какой опыт/впечатление получает пользователь от работы с вашим интерфейсом. Удается ли ему достичь цели и на сколько просто или сложно это сделать.

А UI — это User Interface (дословно «пользовательский интерфейс») — то, как выглядит интерфейс и то, какие физические характеристики приобретает. Определяет, какого цвета будет ваше «изделие», удобно ли будет человеку попадать пальцем в кнопочки, читабельным ли будет текст и тому подобное…

UX/UI дизайн — это проектирование любых пользовательских интерфейсов в которых удобство использования так же важно как и внешний вид.

Что такое UX и UI дизайн, другими словами

Прямая обязанность UX/UI дизайнера — это, например, «продать» товар или услугу через интерфейс. Именно на основе работы UX/UI дизайнера пользователь принимает решение: «Быть или не быть?» Нравится или не нравится. Купить или не купить.

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выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
$120
8 баллов
6 лет назад
Создать интерактивную карту дачных участков
Joomla
Сотрудничество состоялось. Работа оплачена.
Работу сделал качественно в установленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ValentinShorohov
Валентин 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать или собрать композицию - макет к картине (маслом)
Было приятно иметь дело с Антоном ( : Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично справился с поставленной задачей! Продолжаем работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
medley
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Рерайт статьи 3000 знаков, игровая тематика
Успешное сотрудничество - понятное задание и своевременная оплата.
Хорошая работа, рекомендую
Ответный отзыв
evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Рерайт, 2600 знаков, на тему о климате
Хороший заказчик, рекомендую.
Все хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
olli89
54 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Рерайт статьи описания мед. препарата, всего 10000 зн. часть 4
С Антоном очень комфортно работать. Рекомендую к сотрудничеству. Оплата всегда вовремя.
Хорошая работа, рекомендую!
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