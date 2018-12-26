ValentinShorohov

Валентин ValentinShorohov

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Всем Привет!

Меня зовут Валентин, я цифровой художник. Работаю в программе Adobe Photoshop и Blender. Для рисования использую графический планшет. Профессионально занимаюсь цифровым рисунком 4 года, до этого рисование было моим хобби.

Вы можете заказать у меня следующие услуги:

• иллюстрации;

• разработка персонажей;

• концепт-арт

• дизайн техники;

• дизайн окружения;

• иконки;

• создание баннеров;

• редактирование фото;

• 3D моделирование

• и т.п.

Портфолио можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/valentinshorokhov

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

regent2203
Сергей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$57
7 баллов
3 года назад
Художника со знанием анатомии лисиц. Арт для спайна
Unity
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15718631922661
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Обложка для песни "Уникум"
Валик очень крутой парниша, подошел профессионально и рассказал про пайплайн, мы определились с этапами и постоянно поддерживали коммуникацию. Всё вышло очень качественно и ненапряжно. Всем рекоммендую :3
Все отлично, волки сыты, овцы целы) Продолжаем работать дальше. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Разрезать фон
Валентин все сделал быстро, качественно! Рекомендую!
Без нареканий, хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
ytery
37 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Рисование окружения в стикерах
Крайне доволен работой Валентина, сходу смог попасть в стилистику и по просьбе смог креативно подойти к исполнению.
Святой человек! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
PGLind
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Баннер для твич канала.
Чтобы описать всю радость от той работы которую я получил, недостаточно просто поставить все звезды на 5. Действительно, человек очень приятен в общении, исправлял ошибки и был готов вносить в работу правки (коих с моей стороны было достаточно). Для меня это первый опыт работы с художником и сразу же такой удачный, потому как большинство других любо брали слишком много денег, либо просто отказывались в своих заявках от любых правок со стороны заказчика. Сама задумка композиции реализована великолепно. Это именно тот результат, который предвосхитил мои первоначальные ожидания. Хочу заметить, Валентин отнесся с пониманием ко мне в плане финансового вопроса и не стал требовать больше, когда работа явно этого стоила. Дополнительные творческие идеи автора придали картине еще большей выразительности, что, как по мне, говорит о порядочности не только в сфере коммуникации, но и в сфере любви к тому делу за которое берется художник. Это именно те важнейшие качества, которые мне необходимо подчеркнуть для будущих заказчиков. Однозначно рекомендую данного художника для сотрудничества. Спасибо тебе большое за всю проделанную работу.
Было приятно иметь дело с Александром. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
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12 отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
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4 отзыва
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