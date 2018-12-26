Чтобы описать всю радость от той работы которую я получил, недостаточно просто поставить все звезды на 5. Действительно, человек очень приятен в общении, исправлял ошибки и был готов вносить в работу правки (коих с моей стороны было достаточно). Для меня это первый опыт работы с художником и сразу же такой удачный, потому как большинство других любо брали слишком много денег, либо просто отказывались в своих заявках от любых правок со стороны заказчика. Сама задумка композиции реализована великолепно. Это именно тот результат, который предвосхитил мои первоначальные ожидания. Хочу заметить, Валентин отнесся с пониманием ко мне в плане финансового вопроса и не стал требовать больше, когда работа явно этого стоила. Дополнительные творческие идеи автора придали картине еще большей выразительности, что, как по мне, говорит о порядочности не только в сфере коммуникации, но и в сфере любви к тому делу за которое берется художник. Это именно те важнейшие качества, которые мне необходимо подчеркнуть для будущих заказчиков. Однозначно рекомендую данного художника для сотрудничества. Спасибо тебе большое за всю проделанную работу.