Всем Привет!
Меня зовут Валентин, я цифровой художник. Работаю в программе Adobe Photoshop и Blender. Для рисования использую графический планшет. Профессионально занимаюсь цифровым рисунком 4 года, до этого рисование было моим хобби.
Вы можете заказать у меня следующие услуги:
• иллюстрации;
• разработка персонажей;
• концепт-арт
• дизайн техники;
• дизайн окружения;
• иконки;
• создание баннеров;
• редактирование фото;
• 3D моделирование
• и т.п.
Портфолио можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/valentinshorokhov
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$57
7 баллов
3 года назад
Unity
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
5 лет назад
Валик очень крутой парниша, подошел профессионально и рассказал про пайплайн, мы определились с этапами и постоянно поддерживали коммуникацию. Всё вышло очень качественно и ненапряжно. Всем рекоммендую :3
Ответный отзыв
Все отлично, волки сыты, овцы целы) Продолжаем работать дальше. Всем рекомендую.
$9
10 баллов
6 лет назад
Валентин все сделал быстро, качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Без нареканий, хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$8
10 баллов
6 лет назад
Крайне доволен работой Валентина, сходу смог попасть в стилистику и по просьбе смог креативно подойти к исполнению.
Ответный отзыв
Святой человек! Продолжаем сотрудничество.
$30
10 баллов
6 лет назад
Чтобы описать всю радость от той работы которую я получил, недостаточно просто поставить все звезды на 5. Действительно, человек очень приятен в общении, исправлял ошибки и был готов вносить в работу правки (коих с моей стороны было достаточно). Для меня это первый опыт работы с художником и сразу же такой удачный, потому как большинство других любо брали слишком много денег, либо просто отказывались в своих заявках от любых правок со стороны заказчика. Сама задумка композиции реализована великолепно. Это именно тот результат, который предвосхитил мои первоначальные ожидания. Хочу заметить, Валентин отнесся с пониманием ко мне в плане финансового вопроса и не стал требовать больше, когда работа явно этого стоила. Дополнительные творческие идеи автора придали картине еще большей выразительности, что, как по мне, говорит о порядочности не только в сфере коммуникации, но и в сфере любви к тому делу за которое берется художник. Это именно те важнейшие качества, которые мне необходимо подчеркнуть для будущих заказчиков. Однозначно рекомендую данного художника для сотрудничества. Спасибо тебе большое за всю проделанную работу.
Ответный отзыв
Было приятно иметь дело с Александром. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Иллюстрации и Рисунки
12 отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
4 отзыва
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга