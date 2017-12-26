За все время работы было потрачено ± 1300$. Эффект от них - нулевой. Исполнитель в какой-то момент взяла и пропала вообще, что остановило работу нескольких специалистов. Тексты пишут, она менеджерит их, но толку от них...причем пишут разные люди и естественно стилистика разная, нет шаблона для всех. Для брендов - обещались писать описания (сама Евгения должна была их писать), которая потом пропала. Для честности - финансово меня не кинули, я платил за уже отправленную работу. И хорошо, что платить перестал.