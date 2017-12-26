evsokolova

Евгения evsokolova

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтинг. Тексты для landing page. Контент для интернет-магазинов.

Копирайтер с опытом работы более 6-ти лет.

Над объемными проектами работаю с командой. Имеется опыт реализации проектов до 3 млн знаков.

Вы можете заказать:

  • информационные и продающие тексты;
  • описания товаров и категорий для интернет-магазинов;
  • тексты для посадочных страниц (landing page) + прототип;
  • рерайт с исходниками.
...а также любые другие услуги по написанию, редактированию и оптимизации текстов.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

unl1m1ted
Эрнест 
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$375
2 балла
6 лет назад
Копирайтинг карточек товара Интернет-магазина
За все время работы было потрачено ± 1300$. Эффект от них - нулевой. Исполнитель в какой-то момент взяла и пропала вообще, что остановило работу нескольких специалистов. Тексты пишут, она менеджерит их, но толку от них...причем пишут разные люди и естественно стилистика разная, нет шаблона для всех. Для брендов - обещались писать описания (сама Евгения должна была их писать), которая потом пропала. Для честности - финансово меня не кинули, я платил за уже отправленную работу. И хорошо, что платить перестал.
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Рерайт 75000 символов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
planetal
Роман 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Описание компании для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Рерайт
Работа выполнена очень быстро, рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
simpleshop
Ластова 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Продающий текст для страницы о коврах
Евгения откликнулась на нашу задачу, исполнила задание на ура, за что огромное спасибо.
Спасибо за приятное сотрудничество! Буду рада поработать еще.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
31 отзыв(-1)
$2.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
7 отзывов
$1.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
5 отзывов
$2.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга