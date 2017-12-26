Копирайтинг. Тексты для landing page. Контент для интернет-магазинов.
Копирайтер с опытом работы более 6-ти лет.
Над объемными проектами работаю с командой. Имеется опыт реализации проектов до 3 млн знаков.
Вы можете заказать:
- информационные и продающие тексты;
- описания товаров и категорий для интернет-магазинов;
- тексты для посадочных страниц (landing page) + прототип;
- рерайт с исходниками.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$375
2 балла
6 лет назад
За все время работы было потрачено ± 1300$. Эффект от них - нулевой. Исполнитель в какой-то момент взяла и пропала вообще, что остановило работу нескольких специалистов. Тексты пишут, она менеджерит их, но толку от них...причем пишут разные люди и естественно стилистика разная, нет шаблона для всех. Для брендов - обещались писать описания (сама Евгения должна была их писать), которая потом пропала. Для честности - финансово меня не кинули, я платил за уже отправленную работу. И хорошо, что платить перестал.
$75
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена очень быстро, рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$15
10 баллов
7 лет назад
Евгения откликнулась на нашу задачу, исполнила задание на ура, за что огромное спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! Буду рада поработать еще.
Копирайтинг
31 отзыв(-1)
$2.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
7 отзывов
$1.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
5 отзывов
$2.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга