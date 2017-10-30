Копирайтинг карточек товара Интернет-магазина

Добрый день!У нас есть сайт - интернет-магазин с SKU ~4300 товаров.

Обратите внимание! Тематика Adult (магазин для взрослых, не видео-контент).

Необходимо:

Переработать описания к большинству товаров.Написать тексты к основным категориям и подкатегориям.

На текущий момент описания к товарам есть, но они идут от поставщика и не являются уникальными.

Тексты должны быть человеческие, уникальные.

Покупатель - мог прочитав текст понять, что за продукт он покупает. Поисковые системы - определили текст как уникальный, с содержанием названия товара и тд.

Объем самого текста небольшой, 300-500 символов будет достаточно.

Просьба указывать цену за 1 карточку товара и сроки, например, за первые 500 карточек, чтобы было понимание.