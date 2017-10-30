Копирайтинг карточек товара Интернет-магазина

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Закрыт18 заявок704 просмотра

Добрый день!У нас есть сайт - интернет-магазин с SKU ~4300 товаров.

Обратите внимание! Тематика Adult (магазин для взрослых, не видео-контент).

Необходимо:

Переработать описания к большинству товаров.Написать тексты к основным категориям и подкатегориям.

На текущий момент описания к товарам есть, но они идут от поставщика и не являются уникальными.

Тексты должны быть человеческие, уникальные.

Покупатель - мог прочитав текст понять, что за продукт он покупает. Поисковые системы - определили текст как уникальный, с содержанием названия товара и тд.

Объем самого текста небольшой, 300-500 символов будет достаточно.

Просьба указывать цену за 1 карточку товара и сроки, например, за первые 500 карточек, чтобы было понимание.

8 лет назад
unl1m1ted
Эрнест 
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$375
7 дней
За все время работы было потрачено ± 1300$. Эффект от них - нулевой. Исполнитель в какой-то момент взяла и пропала вообще, что остановило работу нескольких специалистов. Тексты пишут, она менеджерит их, но толку от них...причем пишут разные люди и естественно стилистика разная, нет шаблона для всех. Для брендов - обещались писать описания (сама Евгения должна была их писать), которая потом пропала. Для честности - финансово меня не кинули, я платил за уже отправленную работу. И хорошо, что платить перестал.

Заявки фрилансеров

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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