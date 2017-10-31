Здравствуйте, нужен копирайтер с опытом написания статей в авто тематике. В заявке указывайте свою цену и присылайте мне примеры работ.
Статья по грязезащите 10-2017
Для сайта, посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуется уникальная статья объемом от 2500 знаков.
Тема статьи -
Придверные решетки: сталь или алюминий – что выбрать?
Срок выполнения - 4 дня
Стоимость - 375 рублей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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