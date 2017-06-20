Создается платформа для консультирования, будет проходить участие в инвестиционной программе, для большей рекламы, пиара, для набора истории(обсуждений и т.д.) создания имени на слуху, нужно написать последовательность статей на тематической площадке. (несколько площадок, на 3-4 площадках)

На данный момент, готов сайт, демо презентация, в команде 7 человек. От разработчиков, до маркетологов.

Это можно назвать "стартапом", но в нашем случае с гарантированным доходом , мы делаем все возможное чтобы этот доход был больше, поэтому нужен человек, для выполнения нижеописанной задачи.

Оплата в 2 раза больше ваших цен, за ваши работы, на данный момент.

Первые инвест. деньги будут получены в течении 2-3 месяцев. Зависит от скорости работы, всей команды.

Задача. Написание статей.

Как пример: форум посвященный обсуждению среди учителей.

Сами статьи должны быть в стиле повествования от себя, как от учителя(из примера выше), человека, который в поиске, находит информацию, выкладывает идут обсуждения.

Какая последовательность статей:

1- Открытие темы.

Пример: (работа учителем, времени на себя нет, одно и тоже, никого развития (концовка с открытым вопросом))

2- Предложение на разбор от автора, разных найденных сайтов, площадок, где учитель может

заработать (естественно все будет предоставлено)

3-Выявление плюсов и минусов, на этих площадках. (акцент на минусах , для той

сферы с кем ведется разговор)

4-Возможно найден выход (частичное решение минусов). Разбор этого выхода, рассказ

о нем. Свои мысли. Открытый вопрос- для обсуждения.

5-"Случайно" выход на нашу платформу. Рассказ о ней. Информация для

осуждений. Открытый вопрос.

6-Решение найдено. В виде нашей платформы. Под итог.

Это все.

Дальше процесс идет своим ходом.