Здравствуйте! На самом деле у меня потребность не в одной статье, а а постоянной работе. Нужны несколько авторов. Работа по написанию статей по видео. Поэтому тот, с кем сработаемся, будет регулярно получать ...
Написание статей
Создается платформа для консультирования, будет проходить участие в инвестиционной программе, для большей рекламы, пиара, для набора истории(обсуждений и т.д.) создания имени на слуху, нужно написать последовательность статей на тематической площадке. (несколько площадок, на 3-4 площадках)
На данный момент, готов сайт, демо презентация, в команде 7 человек. От разработчиков, до маркетологов.
Это можно назвать "стартапом", но в нашем случае с гарантированным доходом , мы делаем все возможное чтобы этот доход был больше, поэтому нужен человек, для выполнения нижеописанной задачи.
Оплата в 2 раза больше ваших цен, за ваши работы, на данный момент.
Первые инвест. деньги будут получены в течении 2-3 месяцев. Зависит от скорости работы, всей команды.
Задача. Написание статей.
Как пример: форум посвященный обсуждению среди учителей.
Сами статьи должны быть в стиле повествования от себя, как от учителя(из примера выше), человека, который в поиске, находит информацию, выкладывает идут обсуждения.
Какая последовательность статей:
1- Открытие темы.
Пример: (работа учителем, времени на себя нет, одно и тоже, никого развития (концовка с открытым вопросом))
2- Предложение на разбор от автора, разных найденных сайтов, площадок, где учитель может
заработать (естественно все будет предоставлено)
3-Выявление плюсов и минусов, на этих площадках. (акцент на минусах , для той
сферы с кем ведется разговор)
4-Возможно найден выход (частичное решение минусов). Разбор этого выхода, рассказ
о нем. Свои мысли. Открытый вопрос- для обсуждения.
5-"Случайно" выход на нашу платформу. Рассказ о ней. Информация для
осуждений. Открытый вопрос.
6-Решение найдено. В виде нашей платформы. Под итог.
Это все.
Дальше процесс идет своим ходом.
Заявки фрилансеров
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