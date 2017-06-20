Написание статей

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Закрытнет заявок192 просмотра

Создается платформа для консультирования, будет проходить участие в инвестиционной программе, для большей рекламы, пиара, для набора истории(обсуждений и т.д.) создания имени на слуху, нужно написать последовательность статей на тематической площадке. (несколько площадок, на 3-4 площадках)

На данный момент,  готов сайт, демо презентация, в команде 7 человек. От разработчиков, до маркетологов. 

Это можно назвать "стартапом", но в нашем случае с  гарантированным доходом , мы делаем все  возможное чтобы этот доход был больше, поэтому нужен человек, для выполнения нижеописанной задачи.

Оплата в 2 раза больше ваших цен, за ваши работы, на данный момент.  

Первые инвест. деньги будут получены в течении 2-3 месяцев. Зависит от скорости работы, всей команды.

Задача. Написание статей.

Как  пример: форум посвященный обсуждению среди учителей.

Сами статьи должны быть в стиле повествования от себя, как от учителя(из примера выше), человека, который в поиске, находит информацию, выкладывает идут обсуждения.  

Какая последовательность статей:

1- Открытие темы.

Пример: (работа учителем, времени на себя нет, одно и тоже, никого развития (концовка с открытым вопросом))

2- Предложение на разбор от автора, разных найденных сайтов, площадок, где учитель может

заработать (естественно все будет предоставлено)

 

3-Выявление плюсов и минусов, на этих площадках. (акцент на минусах , для той

сферы с кем ведется разговор)

 

4-Возможно найден выход (частичное решение минусов). Разбор этого выхода, рассказ

о нем. Свои мысли. Открытый вопрос- для обсуждения.

 

5-"Случайно" выход на нашу платформу. Рассказ о ней. Информация для

осуждений. Открытый вопрос.

 

6-Решение найдено. В виде нашей платформы. Под итог.

 

Это все.

 

Дальше процесс идет своим ходом.

 

Написание статей
8 лет назад
Edbard
Эдвард 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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