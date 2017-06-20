Написать статью "Ленточная пила своими руками" по видео на Ютубе.

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Здравствуйте!

На самом деле у меня потребность не в одной статье, а а постоянной работе. Нужны несколько авторов. Работа по  написанию статей по видео. Поэтому тот, с кем сработаемся, будет регулярно получать аналогичные заказы.

Цена:

Рассматриваю предложения в районе 50-60р за 1000 знаков без пробелов.

Общие требования:

  • Работу отдаю только мужчинам (прошу прощения у дам)!
  • Сразу говорю - я человек дотошный и педантичный, поэтому внимателен к мелочам и буду тщательно

    вычитывать текст и просить исправить, если что-то не устраивает.

    Соответственно, сразу требование к грамотности и лаконичности текста.

  • Я не буду засорять интернет бесполезным текстовым мусором. Цель - дать пользователю качественный

    материал, который действительно будет интересен и полезен читателю.

Образцы тут:

https://verstakdoma.ru/stati/category/instrument/samodelny/

 

Аудитория:

Мужчины, которые любят работать руками, делают разные штуковины у себя дома, в гаражах,

мастерских и т.д. Занимающихся резьбой по дереву, моделизмом, конструированием

и просто мастера широкого профиля.

 

Ключевые слова:

Ленточная пила

+самодельная

+ своими руками

+ инструкция

+ чертежи

+ видео

+ фото

+картинки

 

Ссылка на видео, по которому делать статью:

https://youtu.be/cXLtAgthq18

Примечание: Ссылки на видео в тексте быть не должно (не смотря на то, что на примере есть).

 

Технология:

  • Смотрим видео, пишем статью по изготовлению этого устройства своими руками.

Структура статьи:

  • Введение (о том, кому нужна такая пила и как здорово ее иметь и пр.) не пишем. Сразу к процессу

    описания по видео.

  • Оглавление не пишем.
  • Примерную структуру можно взять из статей в образцах.

Объем статьи:

Примерно 8-12к символов.

Требования к ключевым словам:

  • ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по

    всему тексту.

  • Ключевые слова нужно выделять жирным шрифтом (это нужно, чтобы вам было удобнее проверять, но на сайте

    • это не нужно).

  • Ключевые слова нужно вписывать гармонично (поэтому, нужно использовать не только прямые вхождения ключей,

    • но и можно их склонять, менять слова местами, использовать синонимы и

    т.д.)

  • Заспамленность текста (по text.ru) - не более 55%.

Структурность текста:

  • В тексте должны быть использованы подзаголовки двух уровней (h2, h3 и h4). Приветствуется

    использование и более низких уровней. В подзаголовках постарайтесь НЕ

    использовать прямые вхождения ключевых слов. Делайте подзаголовки для

    каждой статьи как можно разнообразнее!

  • В тексте использовать не более 2-3 прямых вхождений основного запроса! Если в статье нужно использовать

    • ключевики «чем полезна зелень» и «чем полезна зелень для человека», то

    написав второй ключевик, вы автоматически употребите и первый. Т.е. нет

    особой нужды писать 2 раза ключ, если в одном уже есть вхождение другого

    ключа

Дополнительные элементы:

  • Статья должна содержать не менее одного списка (нумерованного или маркированного), минимум четыре

    пункта, на 1 тысячу символов.

  • Статья должна содержать не менее одной таблицы на 4 тысячи символов.
  • Содержание (оглавление), как в примере, делать не надо.

Картинки:

  • Картинки нужно вставлять в текст только для того, чтобы я понял о чем Вы говорите в тексте.

    соответственно качество вырезания и качество картинки не важно. Я их сам

    потом вырежу из видео и вставлю.

  • Из примерное кол-во 15-40 штук, чтобы было понятно о чем идет речь.
  • Связность: Текст должен быть связан с картинкой и, соответственно, картинка должна

    • "опираться" на текст.

  • Делайте картинки не большого размера, чтобы итоговый вес документа был не большой.
  • Рекомендация: Рекомендую использовать бесплатную программу Lightshot - очень удобно и быстро.

Профессиональный язык изложения:

Статья должна быть написана профессиональным языком. В частности статье должны быть

использованы профессиональные названия инструмента и его частей, механизмов,

технологий и материалов.

Примеры:

- слово"дырка" в технике нет, есть слово "отверстие" и пр.

- нужно использовать профессиональные термины: выводить прямую, шабрить, зенковать,

заподлицо, метизы и пр.

- названия самого инструмента и его частей (задняя бабка, керн, уровень, штихели, фрезы,

метчики и пр.) тоже должны быть профессиональными.

 

Требования к уникальности:

text.ru, etxt.ru, content-watch.ru/text/ - от 95%

 

Требования к"воде":

  • Текст без воды!!! Каждый абзац должен быть по делу и содержать полезную информацию для читателя.
  • Воды в тексте должно быть не более, чем 15% (по text.ru).
Цель статьи:

  • Вызвать интерес у аудитории (см. выше);
  • Получение аудиторией полной информации;
  • Максимизация времени на сайте.
Передача результата:

 

Файл Word со вставленными внутрь картинками.

 

Написание статей
8 лет назад
azaproekt
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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