Здравствуйте уважаемые авторы. На сайт по мебельной тематике нужно написать 30 статей, описательного и сравнительного типов. Стоимость - 70 рублей за 1000 символов без пробелов. Требования ...
Написать статью "Ленточная пила своими руками" по видео на Ютубе.
Здравствуйте!
На самом деле у меня потребность не в одной статье, а а постоянной работе. Нужны несколько авторов. Работа по написанию статей по видео. Поэтому тот, с кем сработаемся, будет регулярно получать аналогичные заказы.
Цена:
Рассматриваю предложения в районе 50-60р за 1000 знаков без пробелов.
Общие требования:
- Работу отдаю только мужчинам (прошу прощения у дам)!
- Сразу говорю - я человек дотошный и педантичный, поэтому внимателен к мелочам и буду тщательно
вычитывать текст и просить исправить, если что-то не устраивает.
Соответственно, сразу требование к грамотности и лаконичности текста.
- Я не буду засорять интернет бесполезным текстовым мусором. Цель - дать пользователю качественный
материал, который действительно будет интересен и полезен читателю.
https://verstakdoma.ru/stati/category/instrument/samodelny/
Аудитория:
Мужчины, которые любят работать руками, делают разные штуковины у себя дома, в гаражах,
мастерских и т.д. Занимающихся резьбой по дереву, моделизмом, конструированием
и просто мастера широкого профиля.
Ключевые слова:
Ленточная пила
+самодельная
+ своими руками
+ инструкция
+ чертежи
+ видео
+ фото
+картинки
Ссылка на видео, по которому делать статью:
Примечание: Ссылки на видео в тексте быть не должно (не смотря на то, что на примере есть).
Технология:
- Смотрим видео, пишем статью по изготовлению этого устройства своими руками.
Структура статьи:
- Введение (о том, кому нужна такая пила и как здорово ее иметь и пр.) не пишем. Сразу к процессу
описания по видео.
- Оглавление не пишем.
- Примерную структуру можно взять из статей в образцах.
Требования к ключевым словам:
- ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по
всему тексту.
- Ключевые слова нужно выделять жирным шрифтом (это нужно, чтобы вам было удобнее проверять, но на сайте
- Ключевые слова нужно вписывать гармонично (поэтому, нужно использовать не только прямые вхождения ключей,
- Заспамленность текста (по text.ru) - не более 55%.
это не нужно).
но и можно их склонять, менять слова местами, использовать синонимы и
т.д.)
- В тексте должны быть использованы подзаголовки двух уровней (h2, h3 и h4). Приветствуется
использование и более низких уровней. В подзаголовках постарайтесь НЕ
использовать прямые вхождения ключевых слов. Делайте подзаголовки для
каждой статьи как можно разнообразнее!
- В тексте использовать не более 2-3 прямых вхождений основного запроса! Если в статье нужно использовать
ключевики «чем полезна зелень» и «чем полезна зелень для человека», то
написав второй ключевик, вы автоматически употребите и первый. Т.е. нет
особой нужды писать 2 раза ключ, если в одном уже есть вхождение другого
ключа
- Статья должна содержать не менее одного списка (нумерованного или маркированного), минимум четыре
пункта, на 1 тысячу символов.
- Статья должна содержать не менее одной таблицы на 4 тысячи символов.
- Содержание (оглавление), как в примере, делать не надо.
- Картинки нужно вставлять в текст только для того, чтобы я понял о чем Вы говорите в тексте.
соответственно качество вырезания и качество картинки не важно. Я их сам
потом вырежу из видео и вставлю.
- Из примерное кол-во 15-40 штук, чтобы было понятно о чем идет речь.
- Связность: Текст должен быть связан с картинкой и, соответственно, картинка должна
- Делайте картинки не большого размера, чтобы итоговый вес документа был не большой.
- Рекомендация: Рекомендую использовать бесплатную программу Lightshot - очень удобно и быстро.
"опираться" на текст.
Статья должна быть написана профессиональным языком. В частности статье должны быть
использованы профессиональные названия инструмента и его частей, механизмов,
технологий и материалов.
Примеры:
- слово"дырка" в технике нет, есть слово "отверстие" и пр.
- нужно использовать профессиональные термины: выводить прямую, шабрить, зенковать,
заподлицо, метизы и пр.
- названия самого инструмента и его частей (задняя бабка, керн, уровень, штихели, фрезы,
метчики и пр.) тоже должны быть профессиональными.
Требования к уникальности:
text.ru, etxt.ru, content-watch.ru/text/ - от 95%
Требования к"воде":
- Текст без воды!!! Каждый абзац должен быть по делу и содержать полезную информацию для читателя.
- Воды в тексте должно быть не более, чем 15% (по text.ru).
- Вызвать интерес у аудитории (см. выше);
- Получение аудиторией полной информации;
- Максимизация времени на сайте.
Файл Word со вставленными внутрь картинками.
Заявки фрилансеров
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