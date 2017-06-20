Написать статью "Ленточная пила своими руками" по видео на Ютубе.

Здравствуйте!

На самом деле у меня потребность не в одной статье, а а постоянной работе. Нужны несколько авторов. Работа по написанию статей по видео. Поэтому тот, с кем сработаемся, будет регулярно получать аналогичные заказы.

Цена:

Рассматриваю предложения в районе 50-60р за 1000 знаков без пробелов.

Общие требования:

Работу отдаю только мужчинам (прошу прощения у дам)!

Сразу говорю - я человек дотошный и педантичный, поэтому внимателен к мелочам и буду тщательно вычитывать текст и просить исправить, если что-то не устраивает. Соответственно, сразу требование к грамотности и лаконичности текста.

Я не буду засорять интернет бесполезным текстовым мусором. Цель - дать пользователю качественный материал, который действительно будет интересен и полезен читателю.

https://verstakdoma.ru/stati/category/instrument/samodelny/

Аудитория:

Мужчины, которые любят работать руками, делают разные штуковины у себя дома, в гаражах,

мастерских и т.д. Занимающихся резьбой по дереву, моделизмом, конструированием

и просто мастера широкого профиля.

Ключевые слова:

Ленточная пила

+самодельная

+ своими руками

+ инструкция

+ чертежи

+ видео

+ фото

+картинки

Ссылка на видео, по которому делать статью:

https://youtu.be/cXLtAgthq18

Примечание: Ссылки на видео в тексте быть не должно (не смотря на то, что на примере есть).

Технология:

Смотрим видео, пишем статью по изготовлению этого устройства своими руками.

Структура статьи:

Введение (о том, кому нужна такая пила и как здорово ее иметь и пр.) не пишем. Сразу к процессу описания по видео.

Оглавление не пишем.

Примерную структуру можно взять из статей в образцах.

Примерно 8-12к символов.

Требования к ключевым словам:

ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту.

Ключевые слова нужно выделять жирным шрифтом (это нужно, чтобы вам было удобнее проверять, но на сайте

это не нужно). Ключевые слова нужно вписывать гармонично (поэтому, нужно использовать не только прямые вхождения ключей,

но и можно их склонять, менять слова местами, использовать синонимы и т.д.) Заспамленность текста (по text.ru) - не более 55%.

В тексте должны быть использованы подзаголовки двух уровней (h2, h3 и h4). Приветствуется использование и более низких уровней. В подзаголовках постарайтесь НЕ использовать прямые вхождения ключевых слов. Делайте подзаголовки для каждой статьи как можно разнообразнее!

В тексте использовать не более 2-3 прямых вхождений основного запроса! Если в статье нужно использовать ключевики «чем полезна зелень» и «чем полезна зелень для человека», то написав второй ключевик, вы автоматически употребите и первый. Т.е. нет особой нужды писать 2 раза ключ, если в одном уже есть вхождение другого ключа

Статья должна содержать не менее одного списка (нумерованного или маркированного), минимум четыре пункта, на 1 тысячу символов.

Статья должна содержать не менее одной таблицы на 4 тысячи символов.

Содержание (оглавление), как в примере, делать не надо.

Картинки нужно вставлять в текст только для того, чтобы я понял о чем Вы говорите в тексте. соответственно качество вырезания и качество картинки не важно. Я их сам потом вырежу из видео и вставлю.

Из примерное кол-во 15-40 штук, чтобы было понятно о чем идет речь.

Связность: Текст должен быть связан с картинкой и, соответственно, картинка должна

"опираться" на текст. Делайте картинки не большого размера, чтобы итоговый вес документа был не большой.

Рекомендация: Рекомендую использовать бесплатную программу Lightshot - очень удобно и быстро.

Статья должна быть написана профессиональным языком. В частности статье должны быть

использованы профессиональные названия инструмента и его частей, механизмов,

технологий и материалов.

Примеры:

- слово"дырка" в технике нет, есть слово "отверстие" и пр.

- нужно использовать профессиональные термины: выводить прямую, шабрить, зенковать,

заподлицо, метизы и пр.

- названия самого инструмента и его частей (задняя бабка, керн, уровень, штихели, фрезы,

метчики и пр.) тоже должны быть профессиональными.

Требования к уникальности:

text.ru, etxt.ru, content-watch.ru/text/ - от 95%

Требования к"воде":

Текст без воды!!! Каждый абзац должен быть по делу и содержать полезную информацию для читателя.

должен быть по делу и содержать полезную информацию для читателя. Воды в тексте должно быть не более, чем 15% (по text.ru).

Вызвать интерес у аудитории (см. выше);

Получение аудиторией полной информации;

Максимизация времени на сайте.

Файл Word со вставленными внутрь картинками.