Текст про финики

Нужен осмысленный читабельный текст

Сначала пишем про полезные свойства и состав. А потом уже про происхождение и отличие каждого сорта:

Аджва, Анбар, Cуккари, Maджуль, Сагай, Сафави, Суфри, Тамари

Жду исполнителя с опытом.