Текст про финики

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Завершен18 заявок262 просмотра

Нужен осмысленный читабельный текст

Сначала пишем про полезные свойства и состав. А потом уже про происхождение и отличие каждого сорта:

Аджва,  Анбар,  Cуккари,  Maджуль, Сагай, Сафави, Суфри, Тамари

Жду исполнителя с опытом.

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GaleninaMaryam
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

GaleninaMaryam
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад