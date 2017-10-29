Требуется написать 6 статей (~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal!
Текст про финики
Нужен осмысленный читабельный текст
Сначала пишем про полезные свойства и состав. А потом уже про происхождение и отличие каждого сорта:
Аджва, Анбар, Cуккари, Maджуль, Сагай, Сафави, Суфри, Тамари
Жду исполнителя с опытом.
Выбранный исполнитель
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