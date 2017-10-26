Копирайтинг статьи

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Закрыт12 заявок218 просмотров

Нужен копирайтинг статьи на строительство деревянных домов, уникальность  от 85% (сайт текст.ру) .

Текст должен быть понятным. Около 5000- 6000 знаков.

Стоимость 50 руб - 1000 знаков

8 лет назад
Alexeykl
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров