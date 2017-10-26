Требуется написать 6 статей (~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal!
Копирайтинг статьи
Нужен копирайтинг статьи на строительство деревянных домов, уникальность от 85% (сайт текст.ру) .
Текст должен быть понятным. Около 5000- 6000 знаков.
Стоимость 50 руб - 1000 знаков
Заявки фрилансеров
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