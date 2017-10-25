Нужен автор на написания инструкции по карточкам лукойл, газпром...

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Нужен автор на написания инструкции по карточкам лукойл, газпром, роснефть, shell. Оплачиваю 75 рублей/ 1000 без пробелов со своими скриншотами.

8 лет назад
Solarvip
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров