Статьи на чешском и английком языке

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Закрытнет заявок115 просмотров

Нужно написать 5 статей по 3-4 тыч.знаков для блога на чешском языке. Клоны статей делаем на английском и русском языках.

тема: праздники, дни рождения, квесты..

основное направление мы зададим - остальное за автором.

8 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров