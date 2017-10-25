Нужны небольшие описания онлайн-сервисов на 1000 знаков: обменники, хостинги, сео-сервисы, сервисы для фрилансеров, и прочее. Работы предостаточно, скину задания для тех, кто в теме, а по результатам будем решать, продолжать ли сотрудничество. Не рерайт, нужна актуальная ...
Копирайт на тему Как закачать свою музыку на Яндекс Музыка
Статья для сайта про музыку Apple -Как залить музыку на яндекс музыка
1. Необходимо написать статью - пошаговую инструкцию со скриншотами,
статью предоставить в виде ворд файла с картинками
Примерное содержание
1. Зачем заливать свою музыку
2. Как это сделать, по шагам - с помощью браузера и приложения Яндекс Музыка.В какой версии приложения появилась эта функция
3. Где потом найти музыку и что с ней происходит
Требования к исполнителю: Исполнитель из РФ + имеет iPhone
Требования к тексту: мы пишем для людей, не сео, а именно для людей - ТЕКСТ легко читаем
Оценка по сервису glavred.ru не менее 8.5
нет ошибок русского языка
Нет сложных предложений, состоящих из более чем 2х простых
Нет кривых конструкций, только чтоб вписать ключ.
Не более 2х вводных слов и слов паразитов. ВВОДНЫЕ СЛОВА НЕ НУЖНЫ НИГДЕ
Минимум деепричастных оборотов
Текст разбит на части В каждой части заголовок
Часть разбита на абзацы, слишком большие абзацы не делать
В статье обязательны минимум 2 картинки, список или таблица в статье обязательны.Минимум 3 заголовка, Каждый заголовок в h2 и заголовок
Заявки фрилансеров
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