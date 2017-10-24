Копирайтер по теме рекламные сувениры

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Закрыт28 заявок212 просмотров

Компания занимается производством ковриков для мыши, подставок и т.п. с нанесением логотипа. Нужен человек который может писать интересные тексты на рекламную тематику. Указывайте цену за 1000 знаков.

8 лет назад
kirukato
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров