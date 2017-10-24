Написание небольших текстов на немецком языке для приложений

Требуются контент-менеджеры для написания текстов на немецком языке по тематикам: спорт, фитнес, диеты, консалтинг, лечебное питание, детские развивающие игры, в основном, в виде инструкций и описаний. С поиском подходящих картинок.

Приложений много, и тексты нужны постоянно.

Стоимость и сроки выполнения - индивидуальная, по согласованию. Условия сотрудничества и оплаты согласуются также индивидуально. Требования к текстам: лаконичность, писать с учетом целевой аудитории. То есть если приложение для детей, то необходимо писать так, чтобы было понятно детям. Для мам - мамам, для спортсменов - спортсмену. И так далее.

Необходимо будет оформлять тексты по простому шаблону в html-файлы.