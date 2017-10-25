Здравствуйте, уважемые фрилансеры! Нужны два сеошных текста. Сроки - сегодня к 17.00. Тема 1 - Можно ли курить электронные сигареты в общественных местах? Тема 2 - Где ...
Несколько статей
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей, тема - финансы, блокчейн. Расценки $1/1000 симв., за дополнительные процессы - доплата, за хорошее качество - премия и повышение расценок. Одно из обязательных требований - соблюдение оговоренных сроков, отсутствие проблем с интернетом, сложностей личного характера, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.
Заявки фрилансеров
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