Несколько статей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок573 просмотра

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей, тема - финансы, блокчейн. Расценки $1/1000 симв., за дополнительные процессы - доплата, за хорошее качество - премия и повышение расценок. Одно из обязательных требований - соблюдение оговоренных сроков, отсутствие проблем с интернетом, сложностей личного характера, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.

7 лет назад
maxdemidov
Максим 
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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