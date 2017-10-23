Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) ...
Английский копирайтер/рерайтер, переводчик
Ищем в команду английских копирайтеров и переводчиков с отличным знанием английского языка (уровень НЕ НИЖЕ advanced).
Обязанности:
- написание текстов на различные темы в соответствии с заданием, иногда перевод текстов
Зарплата:
- все зависит от вас – чем больше и усерднее вы работаете, тем больше зарабатываете. Наши авторы зарабатывают 200-250$ в месяц при неполной занятости и порядка 500-700$ при полной.
Требования:
- грамотный английский, уровень advanced/proficiency (!);
- выполнение взятой вами работы строго в срок;
- соблюдение правил работы;
- уникальность написанных вами текстов;
- желательно опыт копирайтинга;
- вам необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание, если у вас нет портфолио с англ. текстами.
Мы приветствуем креативных людей. Если вы хорошо знаете английский язык, писать тексты вам будет легко, интересно и познавательно. Плюс вы еще будете зарабатывать, что не менее приятно.
Требования к соискателю: Главное - грамотный письменный английский с соблюдением всех норм языка (грамматика, стилистика). Compliance to all the recommendations provided.
Резюме, портфолио со своими текстами на английском, а также запрос на тестовое задание присылайте на почту corecotextсобачкаgmail.com
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