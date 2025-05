Английский копирайтер/рерайтер, переводчик

Ищем в команду английских копирайтеров и переводчиков с отличным знанием английского языка (уровень НЕ НИЖЕ advanced).

Обязанности:

- написание текстов на различные темы в соответствии с заданием, иногда перевод текстов

Зарплата:

- все зависит от вас – чем больше и усерднее вы работаете, тем больше зарабатываете. Наши авторы зарабатывают 200-250$ в месяц при неполной занятости и порядка 500-700$ при полной.

Требования:

- грамотный английский, уровень advanced/proficiency (!);

- выполнение взятой вами работы строго в срок;

- соблюдение правил работы;

- уникальность написанных вами текстов;

- желательно опыт копирайтинга;

- вам необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание, если у вас нет портфолио с англ. текстами.

Мы приветствуем креативных людей. Если вы хорошо знаете английский язык, писать тексты вам будет легко, интересно и познавательно. Плюс вы еще будете зарабатывать, что не менее приятно.

Требования к соискателю: Главное - грамотный письменный английский с соблюдением всех норм языка (грамматика, стилистика). Compliance to all the recommendations provided.

Резюме, портфолио со своими текстами на английском, а также запрос на тестовое задание присылайте на почту corecotextсобачкаgmail.com