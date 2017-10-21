Здравствуйте! Ищу авторов с медицинским образованием для написания качественных и грамотных статей на тему медицины. Средний размер статьи от 5к до 10к. Цена 45 руб за 1000 зн. без пробелов. ...
Английский текст на IT тематику
Нужно написать уникальный (по text.ru) текст на английском. Можно рерайт.
Объём 3000 символов.
Тему выбирайте сами, но она должна быть связана с IT/технологиями/наукой и т.д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Требуется грамотный копирайтер Нужно написать небольшую статью, меньше 1800 знаков.Копирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу исполнителя для написания текстов по определенной теме. Предлагаю список тем, по которым мне нужен текст, исполнитель выбирает тему по своему вкусу и в соответствии со своими возможностями и интересами (например, История Египта (интересный эпизод), ...Завершен8 лет назад
Оставить 10 положительных отзывов на сайтах стоматологических услуг(zoon.ru, otzovik.com, www.startsmile.ru и тд.)Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу креативного копирайтера. На сайте (в разработке) по оказанию услуг электромонтажа предусмотрена героиня, для которой нужны реплики (короткие фразы) (93, одна из них в качестве приветствия (300-500 знаков) на главной странице). Реплики должны "улыбнуть" пользователя ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо написать статью на тему: "современные стрессы". Требования к статье: Уникальность 100% (проверка уникальности на сайте https://text.ru/antiplagiat)100% грамотностьСтатья должна быть полезной для читателя, информационнойРазмер статьи не менее 4000 зн. без пробеловПридумать оригинальное ...Закрыт7 лет назад
Необходимо написание статей для сайтов, около 50 шт. Тематика гипермаркеты и товары в них. Статьи 2500-3500 символов знаков без пробелов. 1000 символов- 38 руб.Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Темы: пробиотики (восстановление кишечника для детей), сноуборды, займы онлайн, украшения с александритами, одежда от дизайнера Объем: от 2 до 2.5кЗавершен8 лет назад
Написать 30 интересных текстов (постов), как на adme (точка) ru. Формат word + отдельно папка с картинками Уникальность не ниже 90% Цена? Срок? За 1 текст!!!Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, друзья! Нужен хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер для написания статей на ресурс о подарках. Плачу 50 руб за 1000 знаков. Своевременная оплата – 100%, по ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад