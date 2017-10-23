Написать текст

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Завершен13 заявок246 просмотров

Ищу исполнителя для написания текстов по определенной теме. Предлагаю список тем, по которым мне нужен текст, исполнитель выбирает тему по своему вкусу и в соответствии со своими возможностями и интересами (например, История Египта (интересный эпизод),  Аль Пачино, Нефертити, фараон Хеопс, Банды центральной Америки и т.д.). Готовый материал должен быть по существу с интересными фактами и без воды и длинных отклонений в сторону идеологии и философских размышлений, которые обычно допускаются в газетах и журналах с целью "потянуть веревку" (ради количества символов). Также приветствовать буду подобранный фотоматериал и видеоматериал. Результат работы нигде не будет публиковаться и не для сайтов. 

Готов обсуждать детали данного заказа.

8 лет назад
sergeySV2
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

opoddubnaya
Ольга 
61 год
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$6
2 дня
Работа выполнена раньше срока, но качественно. Ставлю высшую оценку. Задание было трудным, выполнила больше и лучше, чем ожидалось.
Работать с Сергеем было приятно. Он внятно изложил ТЗ, всегда был на связи, быстро оплатил работу. Всем рекомендую этого Заказчика.

Заявки фрилансеров

opoddubnaya
Ольга 
61 год
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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