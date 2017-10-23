Написать текст

Ищу исполнителя для написания текстов по определенной теме. Предлагаю список тем, по которым мне нужен текст, исполнитель выбирает тему по своему вкусу и в соответствии со своими возможностями и интересами (например, История Египта (интересный эпизод), Аль Пачино, Нефертити, фараон Хеопс, Банды центральной Америки и т.д.). Готовый материал должен быть по существу с интересными фактами и без воды и длинных отклонений в сторону идеологии и философских размышлений, которые обычно допускаются в газетах и журналах с целью "потянуть веревку" (ради количества символов). Также приветствовать буду подобранный фотоматериал и видеоматериал. Результат работы нигде не будет публиковаться и не для сайтов.

Готов обсуждать детали данного заказа.