Статьи на тему медицины

Здравствуйте!

Ищу авторов с медицинским образованием для написания качественных и грамотных статей на тему медицины.

Средний размер статьи от 5к до 10к.

Цена 45 руб за 1000 зн. без пробелов.

Пример статьи http://prostatits.com/potenciya/tabletki/testosteron-propionat-osobennosti-sredstva-otzyvy.html

Оплата первое время постатейно, потому можно раз в неделю. Желательный объем 50-150к в неделю можно и больше.

Автора ищу на постоянную основу, работы много. Прошу оставлять заявки.