Статьи на тему медицины

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Закрыт14 заявок555 просмотров

Здравствуйте!

Ищу авторов с медицинским образованием для написания качественных и грамотных статей на тему медицины.

Средний размер статьи от 5к до 10к. 

Цена 45 руб за 1000 зн. без пробелов.

Пример статьи http://prostatits.com/potenciya/tabletki/testosteron-propionat-osobennosti-sredstva-otzyvy.html

Оплата первое время постатейно, потому можно раз в неделю. Желательный объем 50-150к в неделю можно и больше. 

Автора ищу на постоянную основу, работы много. Прошу оставлять заявки.

7 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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