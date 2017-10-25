Требуется сделать грамотные, не бестолковые и не корявые описания по направлениям для туристического сайта. Всего 9 направлений туров как в прикрепленном файле. (100 р / 1000 збп) Каждая по 1500-1700 збп Ориентировочная ...
Статьи на тему медицины
Здравствуйте!
Ищу авторов с медицинским образованием для написания качественных и грамотных статей на тему медицины.
Средний размер статьи от 5к до 10к.
Цена 45 руб за 1000 зн. без пробелов.
Пример статьи http://prostatits.com/potenciya/tabletki/testosteron-propionat-osobennosti-sredstva-otzyvy.html
Оплата первое время постатейно, потому можно раз в неделю. Желательный объем 50-150к в неделю можно и больше.
Автора ищу на постоянную основу, работы много. Прошу оставлять заявки.
Заявки фрилансеров
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