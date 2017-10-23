Требуются тексты для корпоративного сайта Списки ключевых слов передоставим
Копирайтер - тизермейкер (специалист по тизерной рекламе)
Специалист по тизерной рекламе - Тизермейкер
- Постоянная работа удаленно через Интернет
- Опыт работы с тизерной рекламой очень желателен.
- Понимание принципа тизерной рекламы
- Умение составлять креативные, цепляющие внимание тизерные заголовки соответствующие тематике прелэндинга/лэндинга.
- Базовые навыки работы в Photoshop
- Разбираться в основных показателях эффективности рекламы (конверсия - CR, CTR). Вы будете дополнительно обучены работе с аналитическими инструментами.
- Изучение рекламируемых материалов; поиск "крючков", способных привлечь внимание потенциальной целевой аудитории к тизеру
- Изучение рекламных объявлений конкурентов для выявления рабочих рекламных приемов
- Составление тизерных объявлений: написание заголовков, подбор и обработка картинок-Открутка объявлений в тизерных сетях, анализ полученных результатов, поиск решений по повышению эффективности объявлений (повышение CTR и показателя конверсии)
- Ведение рекламных кампаний в тизерных сетях. Если нет опыта работы с конкретными тизерными сетями, мы Вас обучим.
- Удаленная работа-Полная занятость
- 5-ти дневная рабочая неделя с праздничными выходными
- Выполнение дневного плана
- Ежедневная отчетность о результатах проделанной работы
- Оклад 25 000 р./мес.
- Премия за каждый рекламный материал достигший определённых показателей эффективности 1500-5000р.
Условие приема
Резюме. Выполнение тестового задания. Собеседование. Испытательный период до 1 месяца.
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