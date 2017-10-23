Копирайтер - тизермейкер (специалист по тизерной рекламе)

$420
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок226 просмотров

Специалист по тизерной рекламе - Тизермейкер

  • Постоянная работа удаленно через Интернет
Требования

  • Опыт работы с тизерной рекламой очень желателен.
  • Понимание принципа тизерной рекламы
  • Умение составлять креативные, цепляющие внимание тизерные заголовки соответствующие тематике прелэндинга/лэндинга.
  • Базовые навыки работы в Photoshop
  • Разбираться в основных показателях эффективности рекламы (конверсия - CR, CTR). Вы будете дополнительно обучены работе с аналитическими инструментами.
Задача

  • Изучение рекламируемых материалов; поиск "крючков", способных привлечь внимание потенциальной целевой аудитории к тизеру
  • Изучение рекламных объявлений конкурентов для выявления рабочих рекламных приемов
  • Составление тизерных объявлений: написание заголовков, подбор и обработка картинок-Открутка объявлений в тизерных сетях, анализ полученных результатов, поиск решений по повышению эффективности объявлений (повышение CTR и показателя конверсии)
  • Ведение рекламных кампаний в тизерных сетях. Если нет опыта работы с конкретными тизерными сетями, мы Вас обучим.
Формат сотрудничества

  • Удаленная работа-Полная занятость
  • 5-ти дневная рабочая неделя с праздничными выходными
  • Выполнение дневного плана
  • Ежедневная отчетность о результатах проделанной работы
Оплата труда

  • Оклад 25 000 р./мес.
  • Премия за каждый рекламный материал достигший определённых показателей эффективности 1500-5000р.
В течение испытательного периода заработанные средства выплачиваются еженедельно. 

Условие приема

Резюме. Выполнение тестового задания. Собеседование. Испытательный период до 1 месяца.

8 лет назад
Cayzzz
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров