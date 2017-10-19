Требуются тексты для корпоративного сайта Списки ключевых слов передоставим
Требуются журналисты с опытом работы в путеводителях
Для крупного проекта требуется штат журналистов для написания материалов в путеводитель по России и на спортивные тематики.
Требуется опыт в подготовке маршрутов по городу, а также опыт в написании интервью.
Работа срочная.
Заявки фрилансеров
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