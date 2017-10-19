Требуются журналисты с опытом работы в путеводителях

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки205 просмотров

Для крупного проекта требуется штат журналистов для написания материалов в путеводитель по России и на спортивные тематики.

Требуется опыт в подготовке маршрутов по городу, а также опыт в  написании интервью.

Работа срочная. 

8 лет назад
yuliaromanova
Юлия 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад

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