Сделать текстовое наполнение сайта

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Завершен24 заявки347 просмотров

На данном этапе сайт пустой. Без какой либо информации. Нужен человек, который поможет наполнить сайт грамотным и необходимым текстом.  

8 лет назад
ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
16 часов назад
8 лет назад
$15
3 дня
Все сделано на 110%! Продолжаем сотрудничать. Рекомендую.
Добросовестный заказчик. Ставит интересные задачи. По сотрудничеству все четко и коммуникабельно. Спасибо!!!!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
16 часов назад
8 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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