Сделать текстовое наполнение сайта

Здравствуйте. Ищу 2 исполнителей, нужно: Установить плагин под Chrome, https://chrome.google.com/webstore/detail/ask-all-people/jllmonpigppcmafngjmdjjfpghioplnhНа интересных сайтах или страницах в интернете оставлять лайки и мнения через плагин.Требуется примерно 10 мнений в день, на все у вас уйдет не ...