Отзывы на странице ок

Для наполнения текстами под ключ сайта, посвященного курортному острову Тенерифе (Канары), ищу копирайтера. Проект приятный: в текстах расскажем про курорт, что там делать, как отдыхать, куда сходить – не нудятина. Общий объем текстов по этому ...